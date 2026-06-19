Sadece üç damla ile... Raflardaki gizli şifacı: Aktarlarda yok satıyor
Raflardaki gizli şifacı olan kuşburnu için aktarlarda yok satması bir rastlantı değil...
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Raflardaki gizli şifacı olan kuşburnu için aktarlarda yok satması bir rastlantı değil...
Doğal cilt bakımında son dönemin en çok öne çıkan yağlarından biri kuşburnu çekirdeği yağı oldu. İçeriğindeki yağ asitleri ve antioksidan bileşenlerle cilt bariyerini destekleyen bu yağ, özellikle kuruluk, mat görünüm, leke görünümü ve ince çizgiler için tercih ediliyor. Ancak uzmanlar, kuşburnu çekirdeği yağının tek başına tedavi edici bir ürün gibi görülmemesi ve hassas ciltlerde dikkatli kullanılması gerektiğini belirtiyor.
Kuşburnu çekirdeği yağı, kuşburnu meyvesinin çekirdeklerinden elde edilen bitkisel bir yağdır. Hafif yapısı nedeniyle cilt bakım rutinlerinde sıkça kullanılan bu yağ, özellikle nemini kaybetmiş, matlaşmış ve dış etkenlere karşı hassaslaşmış ciltlerde destekleyici bir bakım ürünü olarak öne çıkar.
Karışımlarla, damlalıklarla uğraşmak istemeyenler için doğanın en büyük armağanı kuşburnu çekirdeğidir. Bu bitkinin tohumlarından soğuk sıkım yöntemiyle elde edilen yağ, cildin hemen alt katmanlarına sızabilen nadir bileşenlerden biri.
En güzel yanı ise piyasada kuru yağ olarak bilinmesi; yani yüzünüze sürdüğünüz anda saniyeler içinde emiliyor, cildinizi vıcık vıcık yağlı bırakmıyor ve gözenekleri asla tıkamıyor.
Kuşburnu çekirdeği yağını bu kadar ulaşılabilir ve güçlü kılan şey, içeriğindeki doğal trans-retinoik asittir. Yani kimyasal retinolün cilde fayda sağlamak için geçmesi gereken tüm evreler, bu yağın içinde saf ve biyolojik olarak hazır halde bulunur. Cilde sürüldüğü andan itibaren kolajen üretimini tetikler, güneş lekelerinin rengini açar ve ince çizgileri adeta bir silgi gibi yumuşatır.
Bu yağın leke ve kırışıklık üzerindeki gücü, Clinical Interventions in Aging (2015) dergisinde yayımlanan resmi bir çalışmayla kanıtlandı. Sekiz hafta boyunca düzenli olarak yüzlerine soğuk sıkım kuşburnu çekirdeği yağı uygulayan katılımcıların, kaz ayaklarındaki kırışıklık derinliğinde gözle görülür bir azalma saptandı. Ayrıca cildin nem oranının ve elastikiyetinin, pahalı kimyasal serumlara kıyasla çok daha dengeli bir şekilde arttığı klinik raporlarla ortaya kondu.
Bu ulaşılabilir lüksü rutininize eklemek ise oldukça kolay. Akşamları cildinizi temizledikten ve hafif nemli bıraktıktan sonra avucunuza damlatacağınız 3 damla saf kuşburnu çekirdeği yağını tampon hareketlerle yüzünüze ve boynunuza yedirmeniz yeterli. Dikkat etmeniz gereken tek şey, alacağınız ürünün üzerinde yüzde 100 Saf ve Soğuk Sıkım (Cold-Pressed) ibaresinin bulunması.
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