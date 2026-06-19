Sadece üç damla ile... Raflardaki gizli şifacı: Aktarlarda yok satıyor

Kuşburnu çekirdeği yağını bu kadar ulaşılabilir ve güçlü kılan şey, içeriğindeki doğal trans-retinoik asittir. Yani kimyasal retinolün cilde fayda sağlamak için geçmesi gereken tüm evreler, bu yağın içinde saf ve biyolojik olarak hazır halde bulunur. Cilde sürüldüğü andan itibaren kolajen üretimini tetikler, güneş lekelerinin rengini açar ve ince çizgileri adeta bir silgi gibi yumuşatır.