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Aktüel

Akar ve komutanlar, ramazanın son iftarını Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik operasyonlarda görev alan komandolarla sınır hattında yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 22:05:40 -
Akar ve komutanlar, ramazanın son iftarını Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik operasyonlarda görev alan komandolarla sınır hattında yaptı.
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