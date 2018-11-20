Akar ve Fidan'dan kritik görüşme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan temaslarda bulunmak üzere Rusya'ya gitti.

Bölgesel konular ele alındı

Akar ve Fidan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve diğer yetkililerle görüştü. Akar ve Şoygu görüşmesinde bölgesel konuların yanı sıra Soçi'de imzalanan mutabakatın ardından İdlib'deki son durumun da ele alındığı öğrenildi.