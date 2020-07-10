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Aktüel

Akar, Ukrayna Devlet Başkanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından kabul edildi

Yeniakit Publisher
2020-07-10 16:29:11 -
Akar, Ukrayna Devlet Başkanı ile görüştü

KİEV (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

Akar, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Kiev’deki temaslarını sürdürüyor.

Savunma Bakanlığındaki görüşmelerin ardından Bakan Akar, Cumhurbaşkanlığı Ofisi'ne geçti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından kabul edilen Akar'ın görüşmesi basına kapalı gerçekleştirildi. Görüşmeye Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile Türkiye’nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere'nin yanı sıra Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran da katıldı.

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