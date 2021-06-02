Akar, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay’ı ziyaret etti

Yeni Akit / ANKARA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar TÜRK-İŞ’i ziyaret ederek Genel Başkan Ergün Atalay’a Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) gösterdikleri ilgi ve yakın destek için teşekkür etti.

“Her zaman sizi yanımızda hissettik.” ifadelerini kullanan Bakan AKAR, egemenlik ve bağımsızlık için savunma ve güvenliğin, ekonomik bağımsızlık için ise işçilerin gücünün önemine dikkati çekti. Alın teri ve emeğin saygınlığına vurgu yapan Akar, şöyle konuştu:

“Onların hakkının, hukukunun uygun şekilde mevcut imkanlarla en iyi şekilde karşılanması için hükümetimiz, devletimiz elinden gelen gayreti gösteriyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuları yakından takip ediyor, her zaman işçilerin yanında olduğunu ifade ediyor. Yurt içi ve sınır ötesinde ülkemizin ve asil milletimizin savunması, güvenliği için yaptığı çalışmalarda işçilerimizin bizimle beraber olduğunu her zaman hissediyoruz. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde bulunan işçilerimizin rahatı, huzuru, refahı için elimizden gelen ne varsa bütün imkanlarımızı seferber ettiğimizi de bilmenizi istiyoruz. Onlar bizim ayrılmaz bir parçamız. Onların emekleri, gayretleri Mehmetçik için çok önemli.”

Mehmetçiğin eğitimi kadar sahip olduğu imkanların da önemli olduğunu belirten Akar, “Elimizdeki silahı, aracı, gereci yapanların işçiler olduğunun tamamen bilincindeyiz ve onların gayretlerini de her zaman takdirle karşılıyoruz.” dedi.

"Çarklar dönüyorsa işçinin büyük emeği var"

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay’da konuşmasında, TÜRK-İŞ'in 1 milyon 200 bin üyesi olan 6 milyonluk büyük bir aile olduğunu hatırlatarak, Konfederasyonun seneye 70'inci yaşını kutlayacağını açıkladı. Atalay, “Bu kurum her dönem öncelikle Türkiye'den sonra temsil ettiği işçilerden yana olmuştur. Türkiye varsa sendika var, parti var, dernek var, oda var, Türkiye yoksa hiçbir şeyin anlamı yok.” diye konuştu. Başkan Atalay, “Kovid-19 salgını sürecinden çarklar dönüyorsa, ekonomi büyüyorsa bunda işçinin büyük emeği var. Hepsine minnettarız.” ifadelerini kullandı. TÜRK-İŞ binasından çıkışında esnafı da ziyaret eden Bakan Akar, kademeli normalleşme döneminde iş yerlerini açan esnafla sohbet etti.