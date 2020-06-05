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Aktüel

Akar talimat verdi, o askerler hakkında inceleme başlatıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın talimatı üzerine ilgili birlik komutanları tarafından, bir askere kıdemli diğer askerler tarafından yaptırılan hareketlerin yer aldığı görüntülere ilişkin inceleme başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 10:35:32 -
Akar talimat verdi, o askerler hakkında inceleme başlatıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın talimatı üzerine ilgili birlik komutanları tarafından, bir askere kıdemli diğer askerler tarafından yaptırılan hareketlerin yer aldığı görüntülere ilişkin inceleme başlatıldı. Söz konusu şahısların tespit edildiği, konuyla ilgili idari ve hukuki işlemin başlatıldığı öğrenildi.


Sosyal medyada yer alan, bir askere, daha kıdemli diğer askerler tarafından yaptırılan bazı hareketlerin yer aldığı görüntüler tepki çekti.


Edinilen bilgiye göre, Bakan Akar’ın talimatı üzerine ilgili birlik komutanları tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Söz konusu davranışlarda bulunan askerlerin tespit edilerek haklarında idari ve hukuki işlemin başlatıldığı öğrenildi.

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