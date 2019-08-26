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Akar: "(Suriye'de güvenli bölge) Amerikan askeri unsurları ile müşterek devriyelerin yakın bir zamanda başlaması için çalışmalarımız sürüyor”

26 Ağustos 2019 Pazartesi 11:56
Akar: "(Suriye'de güvenli bölge) Amerikan askeri unsurları ile müşterek devriyelerin yakın bir zamanda başlaması için çalışmalarımız sürüyor”
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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 11:56
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