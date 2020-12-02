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Aktüel Akar: "(Ortak Merkez) Türk ve Rus generali çalışacak, Türk ve Rus subayları, ateşkesin gözlemlenmesi, kalıcı hale gelmesi için beraber görev yapacak."
Aktüel

Akar: "(Ortak Merkez) Türk ve Rus generali çalışacak, Türk ve Rus subayları, ateşkesin gözlemlenmesi, kalıcı hale gelmesi için beraber görev yapacak."

Yeniakit Publisher
2020-12-02 13:49:48 -
Akar: "(Ortak Merkez) Türk ve Rus generali çalışacak, Türk ve Rus subayları, ateşkesin gözlemlenmesi, kalıcı hale gelmesi için beraber görev yapacak."
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