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Aktüel

Akar: "(Fransız gemisine taciz iddiası) İddialar tamamen gerçek dışı olup haklılığımız kanıtlandı. Fransız müttefiklerimizden hala özür bekliyoruz."

Yeniakit Publisher
2020-07-15 13:59:31 -
Akar: "(Fransız gemisine taciz iddiası) İddialar tamamen gerçek dışı olup haklılığımız kanıtlandı. Fransız müttefiklerimizden hala özür bekliyoruz."
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Satılık 2013 model Hyundai Accent

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