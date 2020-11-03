Akar: Devletimiz vatandaşın hizmetinde

İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret eden Akar ve beraberindekiler, arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi aldı. Akar, AFAD’daki toplantıda yaptığı konuşmada, şunları dile getirdi: “Silahlı Kuvvetlerimizde hasar tespitleri yaptık. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimizde can kaybı ve ciddi hasar yok. Umudumuz devam ediyor.



Elif kızımızın 65 saat sonra kurtulması gibi, hâlâ enkaz altında kalanların da kurtulmasını temenni ediyoruz. Tüm kurumlarımız, devletimizin şefkatini, iradesini, fedakarlığını göstermek suretiyle acıları azaltmak için büyük bir gayret içinde.” Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile komutanlar, İzmir depreminde hayatını kaybeden aralarında Zeynep Mina ve Elif Lina kardeşlerin de bulunduğu 5 kişinin cenaze namazına da katıldı.