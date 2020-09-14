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Gündem Akar: Bize kimse ders veremez
Gündem

Akar: Bize kimse ders veremez

İzmir Foça’da SAT timlerini denetleyen Bakan Hulusi Akar, Doğu Akdeniz’deki gelişmelere ilişkin, “Hadlerini ve boylarını aşmak suretiyle bize ders vermeye, bize yol göstermeye kalkanlar var. Bunları kabul etmemiz mümkün değil. Ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışı ile mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-14 10:50:00 -
Akar: Bize kimse ders veremez

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi kamuoyunda “Kardak kahramanları” olarak bilinen Deniz Kuvvetleri Komutanlığının seçkin birliği Sualtı Taarruz (SAT) Komutanlığı personeliyle bir araya geldi. SAT timlerinin gerçekleştirdikleri tatbikatı takip eden Akar, Doğu Akdeniz’deki gelişmelere ilişkin, “Hadlerini ve boylarını aşmak suretiyle bize ders vermeye bize yol göstermeye kalkanlar var. Bunları kabul etmemiz mümkün değil” dedi. Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile İzmir’deki ziyaretleri kapsamında Güney SAT Grup Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

SAT’lara sürpriz ziyaret

Helikopterle SAT timlerinin bulunduğu bölgeye gelen Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, burada SAT Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe tarafından karşılandı ve brifing aldı. Daha sonra Akar ve Komutanlar SAT timleri tarafından gerçekleştirilen yüzer unsurlara yönelik tatbikatı takip etti. SAT Komutanlığı envanterindeki çeşitli tipte silah sistem ve deniz araçları kullanılarak hedefl er başarıyla imha edildi. Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, SAT unsurlarına verilen görevleri başarıyla tamamlayan personeli tebrik etti.

Sonuna kadar mücadele...

Eğitimin ardından SAT personeli ve SAT kursiyerlerine hitap eden Bakan Akar, seçkin birlikleri harekatın yönünü değiştirebilecek, muharebe sahasını şekillendirebilecek stratejik güçler olarak nitelendirdi. SAT personelinin eğitimleri ve bugüne kadar gerçekleştirdikleri görevlerle duydukları gururu ifade eden Akar, şunları dile getirdi: “Bir askerin en büyük yeteneği, kazanımı, değeri savaşma azim ve kararlılığı. Sonuna kadar mücadele... Bunun eğitimini buralarda alacağız. Buradaki eğitimlere değer vereceğiz. Bu eğitim çerçevesinde elimizden gelen neyse yapacağız ve inşallah bu çerçevede mevcut olan üstün seviyenizi çok daha ileri götürerek herhangi bir yerde ve zamanda bir görev verildiği zaman bunları inşallah TSK’nın şanlı tarihinde olduğu gibi başarıyla yapmanın huzurunu yaşayacağız.”

Ölürsem şehit, kalırsam gazi!

Savunma ve askeri konuların yanı sıra Akdeniz’deki gelişmelere de değinen Akar, şöyle devam etti: “Her zaman söylediğimiz gibi biz barıştan, diyalogdan, siyasi çözümlerden yanayız. İyi komşuluk ilişkileri ve anlaşmalara, herkesin hukukuna saygılıyız ancak bunun yanı sıra ülkemizin, milletimizin hak alaka ve menfaatlerini korumak ve kollamakta son derece azimli kararlıyız ve buna muktediriz. Ne zamana kadar? Ölünceye kadar. Ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışı ile mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz.”

Hür doğduk, hür yaşarız

Asil milletinin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerinin akıl, bilim, anayasa, yasalar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda milletinin emrinde, görevinin başında olduğunu ifade eden Bakan Akar, şunları aktardı: “Binlerce kilometreden gelip burada rol kapmaya çalışanlar var. Hadlerini ve boylarını aşmak suretiyle bize ders vermeye bize yol göstermeye kalkanlar var. Bunları kabul etmemiz mümkün değil. Biz hür doğduk, hür yaşarız. Egemenliğimiz ve bağımsızlığımız için mücadeleye hazırız ama bizim tercihimiz diyalog ve siyasi çözümlerdir. Gerektiğinde de hakkımızı, alaka menfaatlerimizi koruyabilmek, bunları kazanabilmek için yapmamız gereken neyse bunları yapacağız.”

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