Akalazya hastalığı nedir ve belirtileri nelerdir?

Akalazya hastalığı, yemek borusundaki kasların normal bir şekilde çalışmaması sonucu ortaya çıkan, sinir hücrelerinde oluşan tahribat sonucu gelişen bir hastalıktır. Sinir hücrelerinin zarar görmesi sonucunda, yemek borusundan mideye inmesi gereken gıdaların mideye itilmesi için gerekli olan düzenli kas kasılmaları bozukluğunda ortaya çıkar. İşte merak edilen haberin detayları…

Akalazya hastalığının belirtileri nelerdir?

1-Hastalarda katı ve özellikle de sıvı besinlerin yutulmasında zorluk (disfaji),

2-Hastalığın ilerleyen evrelerinde; yemek borusunda biriken yiyeceklerin akciğere kaçması sonucu bronşit, ömoni (zatürre) gibi tekrarlayan enfeksiyonlar,

3- Göğüs ağrısı,

4- Öksürük,

5-Geğirme,

6-Mide ekşimesi,

7-Boğazda dolgunluk hissi,

8-Kilo kaybıdır.

Akalazya hastalığı nasıl tedavi edilir?

Tıp açısından teknoloji geliştiği halde günümüzde akalazya hastalığının tedavisinde hastalıkta tam bir iyileşme sağlanamıyor,ancak hastalığın sebep olduğu rahatsızlıklar hafifletilebiliyor. İşte günümüzde kullanılan akalazya tedavileri…

1-Pnömatik dilatasyon: Hekim tarafından bir endoskop yoluyla yemek borusunun içine bir balon koyularak, yemek borusu ve mide arasındaki kapakçıktan geçirilir ve daha sonra o bölgede şişirilir.

2-Botoks enjeksiyonu: Botoks, kasların kasılmasını engelleyen bir ilaçtır. Botox, özefagus ile midenin birleştiği kapak açıklığını gevşetmek için bu kapaktaki kaslara enjekte edilebilir. Bu işlem endoskopi sırasında da yapılabilir. Botoks yapıldığında genellikle 3 ay ile bir yıl arasında etkisi geçer, bu nedenle ilaç etkisini kaybettiğinde işlemin tekrarlanması gerekebilir.