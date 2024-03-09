  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Katilin suç ortağı Biden fena pot kırdı Biden mikrofonun açık olduğunu unutunca…

CHP İzmir’e çantada keklik dedi Kent Uzlaşısı’na gitmedi. DEM İzmir’de dımdızlak kaldı

Millet için bir heykel daha! CHP hizmet ederse böyle eder

PKK’nın paravan örgütünün sözde lideri sarı torbasını hazırlıyor! Kent Uzlaşısı sağlandı sıra Sokak uzlaşısında

Başkan Erdoğan'dan 'one minute' hatırlatması! "Bugün de aynı yerdeyim"

Mehmet Şimşek'ten Fitch kararına ilk yorum

Bir gün rakı masasında bir gün tekkede olanlar göz boyayamadı! Risale-i Nur Meşveret Cemaati’nden Cumhur İttifakı’na destek

Türkiye’nin notu yükseldi! Bu sefer Fitch'lik yapamadı

91 FETÖ'cüye gözaltı Kıskaç-10 operasyonu

İftarda ve sahurda buluşalım! Ramazan bereketi Akit TV’de
Kobi Akademisyenlerin Erasmus+ projesine 400 bin euro destek
Kobi

Akademisyenlerin Erasmus+ projesine 400 bin euro destek

Yeniakit Publisher
2024-03-09 15:35:00 -
Akademisyenlerin Erasmus+ projesine 400 bin euro destek

Bursa Uludağ Üniversitesi akademisyenlerin hazırladığı Erasmus+ projesine 400 bin euro destek verecek.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde görev yapan akademisyenlerin hazırladığı Erasmus+ Projesi, Mesleki Eğitimde İşbirliği Ortaklıkları faaliyeti çerçevesinde 400 bin euro hibe almayı başardı.

BUÜ’lü öğretim üyeleri, projelendirdikleri ulusal ve uluslararası çalışmalarıyla fark oluşturmaya devam ediyor. İİBF’de görev yapan akademisyenlerin hazırladığı “Enabling VET toPromoteESGAwareness& ESG Risk Literacy in SMEs (PEARL)”adlı proje, 2023 yılı Erasmus+ teklif çağrısı Mesleki Eğitimde İşbirliği Ortaklıkları (KA220-VET) faaliyeti 2. başvuru döneminde destek aldı. Başvuru yapan 130 proje içinden kabul edilen 6 çalışma arasında yer alan proje için 400 bin Euro hibe ayrıldı.

Koordinatörlüğünü İİBF Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aylin Poroy Arsoy’un üstlendiği çalışmada; AtlanticTechnologicalUniversity (İrlanda),SteinbeisBeratungszentrenGmbH (Almanya), PnocnaIzbaGospodarcza w Szczecinie (Polonya), Momentum Marketing Services Ltd. (İrlanda), EuropeanElearningInstitute(Danimarka) ve tvwGmbH (Almanya) proje ortağı olarak yer alacak. Projede BUÜ’denProf. Dr. Nuran Bayram Arlı, Prof. Dr. Gökhan Ekrem Üstün, Prof. Dr. Çağatan Taşkın, Doç. Dr. Elif Yücel, Doç. Dr. Yasemin Ertan, Dr. Öğr. Üyesi Olcay Bektaş ve Dr. Öğr. Üyesi Mine Aydemir Dev’in de görev alacağı açıklandı.

Proje hakkında bilgi veren Prof. Dr. Aylin Poroy Arsoy; “KOBİ’lerin artan ÇSY (çevresel-sosyal-yönetişim) riskine karşı savunmasızlığına bir çözüm olarak oluşturulan PEARL projesinde; KOBİ’lerin ÇSY risklerini değerlendirme ve yönetme kapasitelerini artırmak amacıyla ÇSY Mefhumi çerçevesi, Mesleki Eğitim Müfredatı ve ayrıntılı Modüler ÇSY Eğitim Materyalleri hazırlanacaktır. Proje çıktıları Dijital ÇSY Risk Değerlendirme Uygulaması ve ÇSY Araç Kutusu ile desteklenecek veKOBİ’ler için uygulanabilir araçlar sunulacaktır. Ayrıca projede kurulacak olan Knowledge Hub (Bilgi Merkezi) ile KOBİ’ler arası bilgi alışverişi ve kapasite artırıcı öğrenme faaliyetleri teşvik edilecektir. Proje çalışmamız toplam 3 yıl sürecektir” şeklinde konuştu.

KOBİ’lere 4 milyar TL destek ödemesi başlıyor
KOBİ’lere 4 milyar TL destek ödemesi başlıyor

Kobi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

KOBİ’lere 4 milyar TL destek ödemesi başlıyor

KOSGEB’ten kadınlara destek
KOSGEB’ten kadınlara destek

Kobi

KOSGEB’ten kadınlara destek

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan 320 milyar lira kefalet imkanı
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan 320 milyar lira kefalet imkanı

Kobi

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan 320 milyar lira kefalet imkanı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23