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Aktüel

Akademisyen ve öğrencilerden gökyüzünde "Demokrasi nöbeti hiç bitmeyecek" pankartı

Yeniakit Publisher
2020-07-15 14:33:52 -
Akademisyen ve öğrencilerden gökyüzünde "Demokrasi nöbeti hiç bitmeyecek" pankartı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde yamaç paraşütüyle atlayış yapan üniversite öğrencileri ve akademisyenler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "Demokrasi nöbeti hiç bitmeyecek" pankartı açtı.

Alaaddin Keykubat Üniversitesindeki (ALKÜ) öğrenciler ve akademisyenler, 800 metre yükseklikteki Dinek Mahallesi Yassıtepe'den yamaç paraşütüyle atlayış gerçekleştirdi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla açılan "Demokrasi nöbeti hiç bitmeyecek" pankartıyla, Kleopatra Plajı'nda açılan Türk bayraklarının yanına iniş yapıldı.

ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Hamdi Alper Güngörmüş, gazetecilere, Türk Hava Kurumu, Türkiye Hava Sporları Federasyonu ve ALKÜ'nün ortaklaşa bir organizasyon düzenlediğini söyledi.

Etkinlikte 50'ye yakın katılımcının yer aldığını aktaran Güngörmüş, "Bu anlamlı güne, bu tip organizasyonlarla destek vermek bizi çok mutlu etti." dedi.


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