Akademisyen değil provokatör

Yavuz Selim İstanbul

Rektör ataması bahanesiyle provokatif eylemler ve siyasal söylemlerle hedef alınan Boğaziçi Üniversitesi temizleniyor. Eğitim yuvası olması gereken Boğaziçi’ni ideolojik bağnazlığın merkezi yapma hevesindeki azgın azınlığın bayraktarlarından Mehmet Feyzi Erçin’in kurumda eğitim harici her skandal işe isminin karıştığı belirlendi.

Artık zehir saçamayacak

Mehmet Feyzi Erçin, 2013 yılından bu yana Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları bölümünün “Film Çalışmaları Programı” kapsamında yarı zamanlı olarak FA kodlu Film dersleri veriyordu. Erçin’in Yaz Okulu’nda FA 481 (Film Music) dersini vermesi onaylanmadı. Rektörlük, Feyzi Erçin’in öğrencilere verdiği harf notlandırmasında sorun olduğuna vurgu yaparak, “Ya adaletli olarak notlandırma yapılmıyor veya ders içeriği 3 kredilik ders yükünü yansıtmıyor. BÜ standartlarına uygun ders verilmediği kanaati hasıl olmuştur. Bu nedenle bu kişinin kurumumuzun eğitim ve öğretim kalitesini olumsuz yönde etkilediği değerlendirilmiştir. Bu nedenle, kurumumuzda ders vermesi uygun değildir” ifadeleriyle Erçin’in görevine son verdi.

HOCA mı? MİLİTAN mı?

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki provokasyonun mimarları arasında yer alan ve rektörlük kararıyla kurumdan kovulan Mehmet Feyzi Erçin’in eğitim hariç her işle uğraştığı ortaya çıktı. Erçin’in, rektör atamasının ardından üniversitede başlatılan provokasyonda gözaltına alınan öğrencilere adliyede desteğe koştuğu, üniversite öğrencilerine “derslere kulak asmayın ben size gereken notları vereceğim” dediği, eylemcilerin Gezi kalkışmasında yer aldığı ve marjinal Türkiye İşçi Partisi’nin illegal şekilde duvarlara yazı yazıp kamu zararına yol açmasına ön ayak olduğu iddia edildi. Boğaziçi Üniversitesi’nde akademisyen sıfatıyla 8 yıldır öğrencilerin zihinlerini zehirleyen Feyzi Erçin’in İstanbul 1 Nolu Barosu’na kayıtlı avukat olarak da görev yürüttüğü kaydedildi.

Gizli yazışmalarda Erçin izi

Feyzi Erçin’in ismi, Whatsapp üzerinde kurulan gizli gruplarda tertiplenen Boğaziçi protestolarında geçiyor. Sözde öğrencilere sokakları savaş alanına çevirirken almaları gereken önlemler konusunda yöneltilen uyarılarda, Erçin’in avukatlık vasfına vurgu yapıldığı kaydedildi. O yazışmalarda “Mehmet Feyzi Erçin hocanın baro sicil no ... HES kodunuzu ve baro sicil no’yu kolunuza yazın” ifadeleri yer aldı.

Provokasyonun her safhasında o var

Erçin’in, rektör atamasının ardından üniversitede başlatılan hukuk dışı provokasyonda gözaltına alınan öğrencilere, maaş aldığı kurum aleyhinde faaliyette bulunarak, adliyede desteğe koştuğu saptandı. Adliye koridorlarındaki görüntüsü ortaya çıkan Erçin’in sözde öğrencilere “Sizi yalnız bırakmayacağız” dediği belirlendi.

Üniversitedeki derslerde de eğitimle değil farklı işlerle ilgilenen Erçin’in, öğrencilerine “derslere kulak asmayın ben size gereken notları vereceğim” dediği iddia edildi. Not rezaletleri, Erçin’in yeni dönemde Boğaziçi’nde ders verilmemesinin ana sebebi oldu.

Akademik unvanı yok

Feyzi Erçin’in yönettiği Taksim Cumhuriyet Caddesi’ndeki Erçin Bilgin Bektaşoğlu Avukatlık Bürosu’nun penceresinden Gezi kalkışmasına destek için “Diren Gezi Parkı” afişi asıldığı belirlendi. Sözde akademisyen Feyzi Erçin, 2013 yılındaki Gezi kalkışmasına fiili destek verdiği öğrenildi. Erçin’in Boğaziçi Üniversitesi’ndeki görevine Gezi Parkı kalkışmasının hemen ardından başlaması dikkat çekti.

TİP’çi marjinal

Siyasi çizgisinin marjinal Türkiye İşçi Partisi (TİP) yönünde olduğunu da itiraf eden Feyzi Erçin’in TİP’in illegal şekilde duvarlara yazı yazıp kamu zararına yol açmasına ön ayak olduğu bildirildi. Erçin, TİP tarafından yayımlanan bir videosunda “Doğduğumdan beri yanımızda olduğunu bildiğim TİP artık en güçlü muhalefeti yapan parti. İyiki mahallemizi yazılımlarınla süslüyorsun” ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

