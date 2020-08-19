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Aktüel AK Partli'li Hamza Dağ: "Türkiye ne kadar güçlü sağlık altyapısı olduğunu dünyaya gösterdi"
Aktüel

AK Partli'li Hamza Dağ: "Türkiye ne kadar güçlü sağlık altyapısı olduğunu dünyaya gösterdi"

Yeniakit Publisher
2020-08-19 21:48:04 -
AK Partli'li Hamza Dağ: "Türkiye ne kadar güçlü sağlık altyapısı olduğunu dünyaya gösterdi"

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde Türkiye'nin ne kadar güçlü sağlık altyapısına sahip olduğunu tüm dünyanın gördüğünü söyledi.

Hamza Dağ, AK Parti Bornova İlçe Yönetim Kurulu üyeleriyle ilçedeki bir otelde düzenlenen toplantıda, Türkiye'nin salgın dönemindeki başarılı sağlık çalışmalarıyla birçok dünya ülkesini geride bıraktığını belirtti.

Türkiye'nin sağlık konusundaki başarısını sadece AK Parti'ye oy verenlerin değil, oy vermeyenlerin de gördüğünü kaydeden Dağ, "Pandemi sürecini halen atlatamamış, günlük vefat sayıları binlerin üzerinde olan ülkeler var. ABD, Brezilya, İspanya, İtalya bu süreci en olumsuz geçiren ülkeler. Hollanda, Belçika, İngiltere gibi gibi orta halli geçiren var. Pandemi sürecini iyi geçiren ülkeler ise Almanya, Güney Kore, Türkiye oldu. Türkiye'nin hastalığın yayılımı gibi konularda da üç ülke arasında en iyi durumda daha iyi durumda olduğunu görüyoruz." dedi.

Hamza Dağ, Türkiye'nin salgın sürecinde 100'den fazla ülkeye de maske, solunum cihazı ve çeşitli insani yardımlar gönderdiğini ifade etti.

Türkiye'nin bazı insani yardımlarına Almanya'nın havalimanında el koyduğunu belirten Dağ, "Avrupa değerleri dedikleri aslında bir yere kadar. Kendi vatandaşına da merhametle vicdanla bakmayan ülkeler olduğunu gördük. Solunum cihazlarının yetmediği durumlarda yaşlı olana solunum cihazı vermeyip onun kıvranarak vefatını izlediler. Türkiye ne kadar güçlü sağlık altyapısı olduğunu dünyaya gösterdi. Dahası Türkiye'de gözleri kör, kulakları sağır insanlar da görmüş oldu." diye konuştu.

Dağ, salgın sürecinden geçen Türkiye'nin Ayasofya'nın ibadete açılması ve Doğu Akdeniz'deki girişimler gibi gelecek nesillere kalacak önemli konularda da başarılara imza attığını sözlerine ekledi.

Hamza Dağ'ın konuşmasının ardından toplantı basına kapalı devam etti.

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