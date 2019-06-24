AK Parti’yi içeriden çökertme planı devrede! Yeni partiyi dillendirmeye başladılar

Uğur Kağan Hanoğlu yeniakit.com.tr

İstanbul seçimleri biter bitmez eski Ak Partili isimlerin kuracağı partiler ve bu partilerin Ak Parti’den ne kadar milletvekili kopartacağı konusu konuşulmaya başlandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde açıktan veya gizli CHP’li İmamoğlu’na destek veren Ak Parti eskileri, FOX Tv ekranlarındaAbdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan etrafında kurulması planlanan yeni partiye ilişkin değerlendirmeler yaptılar.

FOX’un derdi Ak Parti’ye alternatif parti

Seçim akşamı FOX Tv’de seçim değerlendirmesi yapan gazetecilerAkif Beki, Deniz Zeyrek, ANAR’dan İbrahim Uslu ve diğer birkaç konuk, sunucular Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya’nın “Bırakalım seçimleri, sonuç zaten belli. Yeni parti kurulacak mı onu tartışalım” sorusunu tartıştılar. Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan isimleri etrafında dönen yeni parti tartışmalarında, Ak Parti’den kaç milletvekilinin kopabileceği tahminlerine de girildi. Ak Parti’ye alternatif yeni parti tartışmalarının erken başlaması, Ak Parti’yi içeriden çökertme planlarının devreye alındığı yorumlarına neden oldu.