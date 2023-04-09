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Siyaset Ak Parti'ye 'saltanat' dediler, kendileri karı-koca aday oldular!
Siyaset

Ak Parti'ye 'saltanat' dediler, kendileri karı-koca aday oldular!

Yeniakit Publisher
2023-04-09 18:14:00 - 2023-04-09 19:53:20
Ak Parti'ye 'saltanat' dediler, kendileri karı-koca aday oldular!

AK Parti’yi sürekli kadrolaşmakla ve aile içinden aday gösterme iddiaları ile suçlayanlar, son milletvekili listesinde Erdoğan ailesinden tek bir isim bile gösteremezlerken, CHP ve İP listelerinde yer alan karı-koca dikkatleri çekti.

CHP İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan eski Yardımcısı ve 57. Hükümet'te Spordan Sorumlu Bakan olarak görev yapan Erdoğan Toprak, CHP'den milletvekili adayı olurken, eşi Ece Güner Toprak da boş durmadı ve İYİ Parti’den aday oldu.
CHP'de Tanıtım, Basın ve Propagandadan Sorumlu Genel Başkan yardımcılığı görevini de yürüten Erdoğan Toprak, 6 dönem milletvekilliği koltuğunu terk etmeyerek, CHP zihniyetinin koltuğa ne kadar meraklı olduğunu da ispatlamış oldu.

Beyefendi CHP'den hanımefendi İYİ Parti'den aday!

CHP’den 6 dönem milletvekilliği yapan Erdoğan Toprak'ın, zaman zaman TV ekranlarında bilgiç konuşmaları ile ünlenen eşi avukat Ece Güner Toprak ise İYİ Parti'den milletvekili adayı gösterildi. 

Böylece Cumhurbaşkanı'nı "aile boyu saltanat" suçlamaları ile hedef tahtasına koyanlar, kendilerinin ne kadar saltanat meraklısı olduklarını da göstermiş oldular.

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