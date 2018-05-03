AK Parti'ye rekor başvuru! Sayı belli oldu
24 Haziran seçimleri öncesi AK Parti'de başvuru yoğunluğu yaşanıyor. AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sorgun, 7 bin 329 kişinin milletvekili aday adaylığı için başvurduğunu söyledi.03 Mayıs 2018 Perşembe 10:26
AK Parti’nin Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında erken seçim sürecine ilişkin bilgi verdi.
Sorgun şu ana kadar AK Parti’ye 7 bin 329 kişinin milletvekili adayı olabilmek için başvuruda bulunduğunu söyledi.
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