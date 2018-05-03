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AK Parti'ye rekor başvuru! Sayı belli oldu

24 Haziran seçimleri öncesi AK Parti'de başvuru yoğunluğu yaşanıyor. AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sorgun, 7 bin 329 kişinin milletvekili aday adaylığı için başvurduğunu söyledi.

03 Mayıs 2018 Perşembe 10:26
AK Parti'ye rekor başvuru! Sayı belli oldu

AK Parti’nin Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında erken seçim  sürecine ilişkin bilgi verdi.

Sorgun şu ana kadar AK Parti’ye 7 bin 329 kişinin milletvekili adayı olabilmek için başvuruda bulunduğunu söyledi.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 10:26
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