AK Parti'ye Kürşatlar değil Yusuflar lazım

Akit TV ekranlarında gazeteci Murat Alan ve Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, AK Parti'de büro personeli olarak görev yaptığı belirtilen Kürşad Ayvatoğlu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ayvatoğlu hakkında açıklamalarda bulunan Alan, "Hamza Dağ'ın özel kaleminde çalıştığı belirtilen Kürşad Ayvatoğlu isimli şahsın araç içerisinde kokain benzeri bir madde çektiği görülmüştü. O görüntüye ilişkin CHP'den değil sadece ciddi bir tepki oldu. Eğer CHP'li olsaydı Kürşad Ayvatoğlu yalnız değildir diye tag açarlardı. Böyle insanlar varsa AK Parti içinde sizin yeriniz, Kudüs'ü, Myanmar'ı savunan AK Parti değil, bu ülkede 6 saat uyuduğu zaman çok iyi uyuduk diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve AK Parti'nin yanı değil, 17-18 tecavüz vakasına ses çıkartmayan araç içinde bilmem ne partileri düzenleyen partilerdir. Cumhuriyet ve Sözcü gazetesi de bunu kullandı. AK Parti ise dakikasında görevden almış." dedi.

Karahasanoğlu, "Malesef AK Parti içerisinde Kürşad Ayvatoğlu gibi isimler var. AK Parti içerisinde AK Partili gibi davranan isimler var. Zaman zaman biz de bu tür insanları eleştiriyoruz. İşte tam da bu yüzden Abdurrahman Dilipak abi 81 il başkanı tarafından hedef tahtasına konuldu. Dilipak abinin yapmak istediği de AK Parti'nin içine sızan bu gibi isimleri engellemek. Bazı görevleri yapacak insanların AK Parti'nin içinde bulunmamasına özen göstermek lazım." dedi.

Murat Alan, "AK Parti içerisinde bu gibi isimler varsa eğer farklı birimlerde ortaya çıkan bu olay sebebi ile gitsinler. AK Parti'de Yusuflar lazım." dedi.