AK Parti'ye kimler transfer olacak? İşte sır gibi saklanan o isimler!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti'ye yeni katılımlara ilişkin son bilgileri aktardı. Milletvekili düzeyinde katılım olacağını belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, ''15 belediye başkanı noktasında katılımlar olacak. 2 milletvekili katılacak. Görüşmeler de sürüyor. Yeni katılımlar olabilir.'' ifadelerini kullandı. Siyaset kulislerinde AK Parti’ye transfer olacak milletvekilleri olarak isimler şimdiden netleşmiş durumda. İşte kulislerde konuşulan isimler...

AK Parti'nin transferleri var. Bunlar 15 belediye başkanı ve 2 milletvekili bugün AK Parti'ye katılacak. Bunu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ açıkladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti’nin 23. kuruluş yıl dönümü programı hazırlıklarıyla ilgili dün basın toplantısı düzenledi.

15 BELEDİYE BAŞKANI VE 2 MİLLETVEKİLİ

Milletvekili düzeyinde katılım olacağını belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, ''15 belediye başkanı noktasında katılımlar olacak. 2 milletvekili katılacak. Görüşmeler de sürüyor. Yeni katılımlar olabilir. Bugün içinde bazı görüşmeler var bu yüzden bazı gelişmeler olabilir. Bazı görüşmeler mutlaka olacaktır. Bu hizmet kervanına olma isteyen herkes bizimle bir görüşme içerisinde oluyor. AK Parti hep siyasetin merkezinde oldu. Bundan sonrada siyasetin merkezi olmaya devam edecek'' ifadelerini kullandı.

''SAYI OLARAK ARTMA İHTİMALİ VAR''

''Hem ilçe ve belde belediye başkanı hem de milletvekili olan yeni isimlerin partimize katılacak.'' diyen Hamza Dağ, ''Bu, partimiz açısından ilk değil, son da olmayacaktır. 85 milyon vatandaşımızı kucaklamak suretiyle AK Parti ailesini büyütmeye devam edeceğiz. Sayı olarak artma ihtimali var'' ifadelerini kullandı.

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İŞTE KULİSLERDE KONUŞULAN İSİMLER

Siyaset kulislerinde AK Parti’ye transfer olacak milletvekilleri olarak isimler şimdiden netleşmiş durumda. Kulislerde dillendirilen isimler arasında İYİ Parti’den istifa eden İstanbul Milletvekilleri Ersagun Yücel ve Seyithan İzsiz ile yine İYİ Parti’den ayrılan Adana Milletvekili Bilâl Bilici yer alıyor. Ayrıca Gelecek Partisi’nden Selim Temurci, Nedim Yamalı ve İsa Mesih Şahin’in de AK Parti’ye katılacağı konuşuluyor.