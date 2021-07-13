AK Parti'ye iftirada buluştular! FETÖ'cü site ile Gelecek Partisi dayanışması

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AK Parti’den ayrılarak dindarlara kin kusturan CHP ile ittifak hazırlığına soyunan Ahmet Davutoğlu’nun genel başkanlığını yaptığı Gelecek Partisi, şimdi de FETÖ’cü hainlere malzeme oldu.

Gelecek Partisi kurucularından Selim Temurci, siyasi hırs uğruna bir zamanlar omuz omuza yürüdüğü AK Parti’ye akılalmaz isnatlarda bulundu.

Selim Temurci, Sedat Peker'in iftirasını diline doladı

AK Parti İstanbul eski İl Başkanı, şimdi ise Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı olan Selim Temurci, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in ortaya attığı ‘iç savaş için silah dağıtıldı’ iftirasını gerçekmiş gibi algı oluşturacak şekilde tekrarladı.

Gelecek Partisi ile FETÖ'cü site ağız birliği yaptı

Berat Albayrak’ın bilgisiyle silah dağıtılmış olabileceğini söyleyecek kadar büyük bir yalana imza atan Temurci’nin sözleri, 15 Temmuz kanlı darbe girişimini yapan teröristlerin işine yaradı. FETÖ’cü internet sitesi Aktifhaber, Temurci’nin sözlerini “Eski AKP İstanbul İl Başkanı: Silahlar Berat Albayrak’ın bilgisiyle dağıtılmıştır” başlığıyla manşetine taşıdı.

3 yıl öncesine kadar AK Parti’nin İstanbul İl Başkanı olan ancak bugün FETÖ’cülerle ve mafya babasıyla aynı ağızda konuşan Temurci’nin ihaneti, muhafazakar insanları hayrete düşürdü.

Katar iftirasıyla da AK Parti'yi hedef almıştı

Atılan bir iftirayı doğru gibi algı oluşturmaya çalışarak iktidara saldıran Selim Temurci, daha önce de Katar'ın Türkiye'ye dev yatırımlarıyla ilgili, “Katar’dan gelen paranın da Katar parası olduğuna asla inanmıyorum” şeklinde iftira atmıştı.