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Siyaset AK Parti’ye geçecek isimler belli oldu! Bugün rozetlerini takacaklar
Siyaset

AK Parti’ye geçecek isimler belli oldu! Bugün rozetlerini takacaklar

Yeniakit Publisher
2024-08-14 12:07:00 -
AK Parti’ye geçecek isimler belli oldu! Bugün rozetlerini takacaklar

AK Parti bugün Türk siyasetine girişinin 23'üncü yılını kutluyor. AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşecek programda partiye 2 milletvekili, 15 belediye başkanı katılacak. Kadrolarını 23'üncü yaşında da güçlendirmeye devam eden AK Parti'ye katılacak isimler belli oldu.

AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşecek 23'üncü yıl programında partiye katılacak yeni isimlere rozetleri takılacak. Kamuoyu, AK Parti'ye katılacak yeni isimleri merakla bekliyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, bugün 2 milletvekili, 15 belediye başkanının AK Parti'ye geçeceğini duyurmuştu. Daha sonra bu rakamın 16 belediye başkanı olabileceği de telaffuz edilmeye başlandı.

AK PARTİ'YE KİMLER KATILACAK?

Edinilen bilgiye göre; İYİ Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, AK Parti'ye dönecek. İzsiz, bu haberi doğrulayan beyanlar da vermeye başladı. AK Parti'ye katılacak ikinci vekil de İYİ Parti'den.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Ersagun Yücel'e de bugün rozeti takılacak. Bugünkü katılımların yanı sıra ilerleyen günlerde de peyderpey partiye geçişler olabileceği gelen kulis bilgileri arasında.

HANGİ BELEDİYELER AK PARTİ'YE GEÇECEK?

Buna göre; ilçe belediyeleri bazında Erzurum Aziziye, Bursa Yenişehir, Uşak Banaz ve Urfa Birecik AK Parti'ye geçecek. Bunun dışındaki belediyelerin belde belediyeleri olduğu belirtiliyor.

HANGİ PARTİ'DEN AK PARTİ'YE GEÇİYORLAR?

31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde Urfa Birecik Belediyesi'ni DEM Parti'nin adayı olan Mehmet Begit partisinden istifa etmişti. Begit, bugün AK Parti'ye geçecek ve rozetini takacak.
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Bursa Yenişehir Belediyesi'ni İYİ Parti'nin adayı olan Ercan Özel kazanmıştı. Ercan Özel de, bugün AK Parti'ye katılarak rozetini alacak isimlerden olacak.

Erzurum'un önemli ilçelerinden Aziziye'yi Yeniden Refah Partisi kazanmıştı. Yeniden Refah Partisi belediye başkanı Emrullah Akpunar da AK Parti saflarındaki yerini alacak.

Uşak'ın Banaz ilçesi 31 Mart seçimlerinde bağımsız aday olan Zafer Arpacı'yı tercih etmişti. Zafer Arpacı, AK Parti rozetini takarak ilçeye hizmet etmeyi sürdürecek.

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