AK Parti'ye geçeceği konuşulan CHP'li başkan, Umre'den Cumhurbaşkanı'na selam ve dua göndermiş!

Bir süredir CHP’li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın AK Parti'ye geçeceği ileri sürülüyordu. Tartışmaların fitilini ateşleyen ise AK Parti’nin 26. Dönem Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı ile Ahmet Akın arasında geçen telefon görüşmesi oldu.

Katıldığı bir televizyon programında konuşan Mustafa Ilıcalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Dolmabahçe’deki kabulü sırasında yaşananları anlattı.

DUALARIMI DA GÖNDERECEĞİM

Akın’ın kayınvalidesinin vefatı üzerine taziye için aradığını belirten Ilıcalı, şunları söyledi: "Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye Parlamenterler Birliği İstanbul Şube Başkanlığından bir grup milletvekilini Dolmabahçe'de kabul etti. Yavuz Subaşı bey ile girişte bir sohbetimiz olduğunda Ahmet Akın beyin kayınvalidesinin rahmetli olduğunu, kendisinin de şu anda Umre'de olduğunu söyledi. Ben de başsağlığı dilemek için Ahmet Akın beyi aradım. Yavuz bey de yanımdaydı. Konuşmanın sonunda ‘Cumhurbaşkanımıza selamlarınızı ileteyim mi?' dedim. O da 'Hem selamlarımı hem saygılarımı ilet. Çok içten bir şekilde dualarımı göndereceğim' dedi."

DEVLETİMİN BAŞKANINA SAYGIM VAR

Ilıcalı, Akın'ın söz konusu görüşmede kendisine "Devletimin başkanına saygım var" dediğini de aktarırken Akın’ın AK Parti’ye geçeceği iddiaları sonrası konuşmalarını ise şu sözlerle aktardı: "Akın bey dedi ki "Mustafa ağabey, ben devletim ve milletim adına ne gerekiyorsa onu yapan birisiyim. Devletimin başkanına da saygım var. Milletime hizmet için de ben kilitlenmişim. Belediye başkanı seçilirken bana her partiden oy verildi. Rozetimi çıkardım hizmet vermeye çalışıyorum. Cumhurbaşkanımıza tekrar sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Bunu parti geçişi olarak yorumluyorlar ama ben sizinle görüşmemde de böyle bir şey ifade etmedim."