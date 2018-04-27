Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

AK Parti'ye 4 günde 3 bin 500 kişi aday adaylığı için başvurdu

AK Parti'ye milletvekili aday adaylığı için 4 günde toplam 3 bin 500 başvuru yapıldı

27 Nisan 2018 Cuma 20:19
AK Parti'ye 4 günde 3 bin 500 kişi aday adaylığı için başvurdu

AK Parti'de, 24 Haziran 2018'de gerçekleştirilecek milletvekili genel seçimi için 3 bin 500 kişi milletvekili aday adaylığı müracaatında bulundu.

AK Parti'den milletvekili olmak isteyen aday adaylarının müracaat süreci devam ediyor.

Aday adayları, parti genel merkezinin yanı sıra il başkanlıklarına başvurularını yapıyor.

AK Parti'ye, milletvekili aday adaylığı için 4 günde toplam 3 bin 500 kişi müracaat etti.

AK Parti'de adaylık başvuruları hafta sonu da devam edecek. Başvuru ücretini bankalara yatırmayan adaylar, il başkanlıklarına elden ödeme yapabilecek.

Aday adaylığı için 24 Nisan'da başlayan başvuru süresi, 29 Nisan Pazar günü son bulacak.

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 20:19
  1. milletvekili aday adayı
  2. AK Parti aday adayı
  3. aday adayı başvuru

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Doğu Karadeniz'de gönüllü korucular göreve başladı!
    1. Doğu Karadeniz'de gönüllü korucular..
    2. Kosova'da kızamık paniği!
    3. İngiltere'de cami çıkışı saldırı
    4. İngiliz merkezli kuruluş açıkladı!..
    5. 'Türkiye ile ABD, Suriye'nin kuzeyinde..
    6. Elazığ’da yolcu otobüsü devrildi: 21..
    7. "Peygamberler diyarı" ziyaretçilerin..
    8. Alabaş otu binbir derde deva
    9. Hürriyet'te bir şok daha! Fikret..
    10. Ağrı’da tefecilere operasyon : 21..
    11. Topçu'dan güreşçilere ziyaret
    12. İstanbul'da çocukların sokak..
    13. Kore Yarımadası'nda tarihi barışa doğru
    14. Aykut Kocaman uyardı! "Artık..
    15. AK Parti'ye 4 günde 3 bin 500 kişi..
    16. Arı şaşkınlığı devam ediyor! Önce..
    17. İngilizler açıkladı: Abdullah Gül..
    18. Başbakan Binali Yıldırım: Ay yıldızlı..
    19. Berlin polisinden PKK yandaşlarına uyarı
    20. Bütün çocuklar sıkılır mı ?
    Son anket sonuçları geldi! Akşener ve Gül...
    Son anket sonuçları geldi! Akşener ve Gül...
    Çarpıcı iddia: Erdoğan o ismi Abdullah Gül'e gönderdi
    Çarpıcı iddia: Erdoğan o ismi Abdullah Gül'e gönderdi
    HDP'ye şok! AK Parti'yi seçti
    HDP'ye şok! AK Parti'yi seçti
    Adıyaman'da neler oluyor? Erdoğan'ın dediğini yaptı, TPAO'dan atıldı!
    Adıyaman'da neler oluyor? Erdoğan'ın dediğini yaptı, TPAO'dan atıldı!
    Fehmi Koru çok üzüldü: Gül'e ihanet...
    Fehmi Koru çok üzüldü: Gül'e ihanet...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Hillary Clinton ile Ece Temelkuran’ın Türkiye ve Erdoğan düşmanlığı!
    Hillary Clinton ile Ece Temelkuran’ın Türkiye ve Erdoğan düşmanlığı!
    CHP'den sürpriz telefon! Aday olmayı kabul etti
    CHP'den sürpriz telefon! Aday olmayı kabul etti