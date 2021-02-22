AK Parti'nin yeni İstanbul İl Başkanı belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki akşam Esenler, Beykoz, Bağcılar, Ümraniye, Sancaktepe, Pendik ve Bayrampaşa Belediye Başkanlarını Ankara’ya çağırıp, İstanbul İl Başkanlığı adaylığı için görüşme yaptı. Erdoğan dün de kendisine iletilen isimlerle görüşmek ve bir kez daha istişare etmek üzere Esenler Belediyesi’ne geçti.

Osman Nuri Kabaktepe dönemi

Yapılan son istişare toplantısı sonucu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararını verdiği belirtildi. Şenocak’ın yerine, Milli Görüş kökenli bir isim olan Osman Nuri Kabaktepe’nin geçeceği öğrenildi. Kabaktepe’nin isminin kesinleşmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’na geçti. Çarşamba günü yapılacak İstanbul İl Kongresi’nde aday olacak ismin bugün resmen açıklanacağı belirtildi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak kongrede aday olmayacağını, görevini devredeceğini belirterek “Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimiz için Durmak Yok Yola Devam!” dedi.