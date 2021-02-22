  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset AK Parti'nin yeni İstanbul İl Başkanı belli oldu
Siyaset

AK Parti'nin yeni İstanbul İl Başkanı belli oldu

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul İl Kongresi’nde aday olmayacağını, görevini devredeceğini açıkladı. Şenocak'ın yerine Milli Görüş kökenli bir isim olan Osman Nuri Kabaktepe’nin geçeceği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-22 11:48:00 - 2021-02-22 12:09:11
AK Parti'nin yeni İstanbul İl Başkanı belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki akşam Esenler, Beykoz, Bağcılar, Ümraniye, Sancaktepe, Pendik ve Bayrampaşa Belediye Başkanlarını Ankara’ya çağırıp, İstanbul İl Başkanlığı adaylığı için görüşme yaptı. Erdoğan dün de kendisine iletilen isimlerle görüşmek ve bir kez daha istişare etmek üzere Esenler Belediyesi’ne geçti.

Osman Nuri Kabaktepe dönemi

Yapılan son istişare toplantısı sonucu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararını verdiği belirtildi. Şenocak’ın yerine, Milli Görüş kökenli bir isim olan Osman Nuri Kabaktepe’nin geçeceği öğrenildi. Kabaktepe’nin isminin kesinleşmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’na geçti. Çarşamba günü yapılacak İstanbul İl Kongresi’nde aday olacak ismin bugün resmen açıklanacağı belirtildi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak kongrede aday olmayacağını, görevini devredeceğini belirterek “Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimiz için Durmak Yok Yola Devam!” dedi.

Osman Nuri Kabaktepe kimdir? AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe
Osman Nuri Kabaktepe kimdir? AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe

Biyografi

Osman Nuri Kabaktepe kimdir? AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dilipak'tan uyarı: Uyanın, yarın çok geç olabilir
Gündem

Dilipak'tan uyarı: Uyanın, yarın çok geç olabilir

"Sadece “aile” değil, “insan” tehdit altında" diyerek uyarılarda bulunan Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak, "Digital diktatörlere siber köl..
Müthiş özellik! Akıncı TİHA bu yeteneğini nasıl kullanacak?
Teknoloji

Müthiş özellik! Akıncı TİHA bu yeteneğini nasıl kullanacak?

Akıncı TİHA bünyesinde bulunacak olan ASELSAN AESA radarı ve TÜBİTAK SAGE üretimi Göktuğ Hava - Hava füzeleriyle farklı senaryolarda hava sa..
Davutoğlu yönetimindeki Gelecek Partis, HDP'ye yol gösterdi: Gergerlioğlu için AYM'yi işaret ettiler
Siyaset

Davutoğlu yönetimindeki Gelecek Partis, HDP'ye yol gösterdi: Gergerlioğlu için AYM'yi işaret ettiler

Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan verilen 2 yıl ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay