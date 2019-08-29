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"Ak Parti’nin tek alternatifi Ak Parti’dir”

Ak Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, “Yeni parti kuruluyor, Ak Parti bölünecek” yönünde son günlerde kamuoyunda oluşturulmak istenen algının beyhude bir çaba olduğunu belirterek, “İstanbul-İzmir 3.

29 Ağustos 2019 Perşembe 10:18
"Ak Parti’nin tek alternatifi Ak Parti’dir”

Ak Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, “Yeni parti kuruluyor, Ak Parti bölünecek” yönünde son günlerde kamuoyunda oluşturulmak istenen algının beyhude bir çaba olduğunu belirterek, “İstanbul-İzmir 3.5 saate düştü. Bu iktidarımızın en son icraatı, bir de 17 yıldır yaptıklarımızı bir düşünün. Şimdi birileri kalkıp yeni parti kurma çabasında. Acaba bunların derdi ülkeye hizmet etmek mi? Yoksa ülkeye hizmet eden hükümete çelme takmak mı? Bunu iyi irdelemek lazım” dedi


İlçe Kadın Kolları toplantısına konuk olan Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Cömez geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bursa’da açılışını yaptığı İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu ve Bursa Şehir Hastanesi’nin Ak Parti iktidarının 17 yıldır ülkeye yaptığı hizmetlerin ne kadar vatandaş odaklı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiğini söyledi.


Tek derdi ülkeye hizmet etmek olan Ak Parti’nin son günlerde belli bir çevre tarafından yıpratılmak istendiğine değinen Başkan Cömez, “Önemli bir bölümü Bursa’dan geçen, hatta bizim yıllardır kullandığımız çevre otoyolu şimdi İstanbul’dan İzmir’e uzandı. Allah aşkına düşünün yaz aylarında Bursa - Karacabey arasındaki yolda çektiğimiz çileyi. Şimdi bu çile bitiyor. İstanbul’dan Ege’ye gitmek isteyenler artık Bursa trafiğini sıkıştırmayacak. Şehir Hastanesi’ni anlatmaya bile gerek yok. Bildiğiniz sağlık üssü. Yani Ak Parti iktidarının ülkeye yaptığı devasa hizmetler böylesine ortadayken birilerinin çıkıp yeni parti kurma çalışmalarının neye ve kime hizmet ettiğini anlamak çok zor olmasa gerek” dedi.


"2023 hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz"


“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın koyduğu 2023 hedefi için canla başla çalışıyoruz” diyen Ufuk Cözmez, “Şimdi birileri kalkmış beyhude bir arayış içine girip yeni parti kuruyoruz diye kamuoyunu meşgul ediyor. Hiçbir teşkilat mensubumuz ve Ak Parti sevdalımız bunlara pirim vermeyecektir. Çünkü vatandaşlarımız oynanmak istenen oyunun farkında. Akıllarınca Ak Parti’ye zarar vermek onu bölmek, isteyenlerin değirmenine su taşıyanlar unutmasınlar ki biz safları sıklaştırıyoruz, kenetleniyoruz, ülkeye hizmet etme aşkıyla daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz. Ak Parti’nin tek alternatifi yine AK Parti’nin kendisidir” diye konuştu.


Kadın Kolları Başkanı Zeynep Kurt da kadınlar olarak daha fazla çalışarak, “İktidarımızın koyduğu hedeflere bir bir ulaşacağız bundan kimsenin şüphesi olmasın. Tabi bu hedefler için biz kadınlara da büyük görevler düşüyor, bunun da farkındayız ve başaracak güçteyiz” dedi.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 10:18
  1. doğa

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