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AK Parti'nin "TBMM'nin çalışma gündemi ve saatlerine" ilişkin grup teklifi kabul edildi

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, "Millet seçtiği  temsilicileri vasıtasıyla egemenlik yetkilerini kullanır. Eğer millet demokrasi  içinde bu hükümete destek veriyorsa demek ki doğru işler yapıyoruz" dedi.

20 Kasım 2018 Salı 21:24
AK Parti'nin "TBMM'nin çalışma gündemi ve saatlerine" ilişkin grup teklifi kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, AK Partinin "TBMM çalışma gündemi ve saatlerine"  ilişkin grup önerisi görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerine söz alan AK Parti Manisa Milletvekili  İsmail Bilen, önergelerinin kabul edilmesi durumunda önümüzdeki hafta genel  kurulun, çalışmalarını çarşamba gününe kadar tamamlayıp perşembe günü  çalışmayacağını, aksi durumda perşembe günü de çalışılacağını söyledi.

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Meclis'te vatandaşı  önceleyen bir çalışma temposu içinde olunmadığını, çiftçinin, esnafın, memurun ve  diğer vatandaşların sorunlarının çözülemediğini savundu.

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu da "Ne doğru dürüst bir  denetleme ne de düzgün bir yasama faaliyeti yapılıyor. Bu Meclis gerektiğinde  hafta sonu da çalışmalıdır. Biz perşembe günü çalışmamasını kabul etmiyoruz."  dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Osman Kavala'nın tutukluluğunun bir  yıldır devam ettiğini ve hala hakkında bir iddianame hazırlanmadığını söyledi.  Özel, "Geziye darbe, Osman Kavala'ya terörist diyenler tarih önünde mahcup  olacaklardır." ifadesini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, AK Parti hükümetlerinin  ülkenin demokratik ve hukuk standardını yükselttiğini vurgulayarak 16 yıldan beri  bunun haklı gururunu yaşadıklarını kaydetti.  Özkan, "Millet seçtiği  temsilicileri vasıtasıyla egemenlik yetkilerini kullanır. Eğer millet demokrasi  içinde bu hükümete destek veriyorsa demek ki doğru işler yapıyoruz. Millete  hizmet yolunda yaptığımız icraatlarla hem halkın hem de Allah'ın rızasını  kazanıyoruz inşallah." diye konuştu.

Özkan, AK Parti'nin Avrupa Birliği müzakere süreci çerçevesinde hukuk  devleti standartlarının yükseltilmesi için reformlar gerçekleştirdiğini  belirterek, "Şu anda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin verdiği veya vereceği  kararların iç hukuk yollarında mahkemeler nezdinde bağlayıcı olmasına ilişkin  yaptığımız Ceza Muhakemesi Kanunu da yine grubumuzun ve Mecliste grubu olan diğer  partilerin destekleriyle olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından AK Parti'nin "TBMM'nin çalışma gündemi ve  saatlerine" ilişkin grup önerisi kabul edildi.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 21:24
  1. Manisa
  2. Adana
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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