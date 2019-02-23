AK Parti’nin TBMM Başkan adayı Mustafa Şentop oldu

Muhammet Kutlu Ankara

TBMM Başkanvekili ve Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, Meclis Başkanlığı için adaylık başvurusunu TBMM Başkanlığına sundu. Şentop, Grup Başkanvekilleri Mehmet Muş, Bülent Turan, Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Cahit Özkan ve bazı milletvekilleriyle, Meclis Başkanlığı makamına geldi. Şentop, aday gösterilmesine ilişkin dilekçeyi Geçici TBMM Başkanı Celal Adan’a teslim etti. Şentop, “AK Parti’de de gerekli bütün değerlendirmeler, istişareler yapıldı. Ben de 24 Şubat Pazar günü yapılacak Meclis Başkanlığı seçimi için adaylık başvurumu Sayın Başkanımıza takdim ediyorum hayırlı olsun” dedi.

“İ’lây-ı Kelimetullah”ı protokole sokmuştu

Öte yandan,Mustafa Şentop’un, 24 Haziran seçimleri öncesi Cumhur İttifakı protokolüne “İ’lây-ı Kelimetullah” ibaresini yazan kişi olduğu ortaya çıktı. Gazeteci-yazar Fehmi Çalmuk’un “Mücahit Başbuğ / Kızıl Elma’nın Kutalmış Çocukları” kitabında; Başkan Erdoğan’ın, Şentop’un kaleme aldığı 3,5 sayfalık protokoldeki “İ’lây-ı Kelimetullah” ibaresi için önce ‘MHP bu ifadeye ne der?’ diyerek bir süre düşündüğü, ancak gerek Bahçeli’nin olumlu yaklaşımı, gerekse her iki parti tabanının da “İ’lây-ı Kelimetullah” duyarlılığına sahip olduğu için metinde kalmasına karar verdiği bilgisi yer alıyor.