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AK Parti’nin TBMM Başkan adayı Mustafa Şentop oldu

TBMM Başkanvekili ve Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, Meclis Başkanlığı için adaylık başvurusunu TBMM Başkanlığına sundu.

23 Şubat 2019 Cumartesi 12:29
AK Parti’nin TBMM Başkan adayı Mustafa Şentop oldu

 Muhammet Kutlu  Ankara 

TBMM Başkanvekili ve Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, Meclis Başkanlığı için adaylık başvurusunu TBMM Başkanlığına sundu. Şentop, Grup Başkanvekilleri Mehmet Muş, Bülent Turan, Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Cahit Özkan ve bazı milletvekilleriyle, Meclis Başkanlığı makamına geldi. Şentop, aday gösterilmesine ilişkin dilekçeyi Geçici TBMM Başkanı Celal Adan’a teslim etti. Şentop, “AK Parti’de de gerekli bütün değerlendirmeler, istişareler yapıldı. Ben de 24 Şubat Pazar günü yapılacak Meclis Başkanlığı seçimi için adaylık başvurumu Sayın Başkanımıza takdim ediyorum hayırlı olsun” dedi.

“İ’lây-ı Kelimetullah”ı protokole sokmuştu

Öte yandan,Mustafa Şentop’un, 24 Haziran seçimleri öncesi Cumhur İttifakı protokolüne “İ’lây-ı Kelimetullah” ibaresini yazan kişi olduğu ortaya çıktı. Gazeteci-yazar Fehmi Çalmuk’un “Mücahit Başbuğ / Kızıl Elma’nın Kutalmış Çocukları” kitabında; Başkan Erdoğan’ın, Şentop’un kaleme aldığı 3,5 sayfalık protokoldeki “İ’lây-ı Kelimetullah” ibaresi için önce ‘MHP bu ifadeye ne der?’ diyerek bir süre düşündüğü, ancak gerek Bahçeli’nin olumlu yaklaşımı, gerekse her iki parti tabanının da “İ’lây-ı Kelimetullah” duyarlılığına sahip olduğu için metinde kalmasına karar verdiği bilgisi yer alıyor.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 12:29
  1. Ankara
  2. TBMM Başkanvekili ve Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop
  3. Meclis Başkanlığı
  4. TBMM Başkanlığı
  5. Grup Başkanvekilleri Mehmet Muş
  6. Bülent Turan
  7. Özlem Zengin
  8. Muhammet Emin Akbaşoğlu
  9. Cahit Özkan
  10. Geçici TBMM Başkanı Celal Adan
  11. 24 Haziran seçimleri
  12. İ’lây-ı Kelimetullah
  13. Gazeteci-yazar Fehmi Çalmuk
  14. Mücahit Başbuğ / Kızıl Elma’nın Kutalmış Çocukları
  15. Başkan Erdoğan

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