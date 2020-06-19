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Gündem

AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, partisinin TBMM Başkanlığı için Mustafa Şentop'u yeniden aday göstereceklerini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 17:09:00 - 2020-06-19 17:17:26
AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u bu göreve yeniden aday göstereceklerini açıkladı.

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı "Meclis Başkanlığı'na bir aday seçimi konusunda arkadaşlarımızın büyük çoğunluğu Sayın Mustafa Şentop'u aday olarak görmek istediklerini söylediler." dedi ve AK Parti'nin Meclis Başkanlığı'na adayının Mustafa Şentop olduğunu duyurdu.

Bostancı'nın açıklamaları şöyle:

Meclis Başkanlığı'na bir aday seçimi konusunda arkadaşlarımızın büyük çoğunluğu Sayın Mustafa Şentop'u aday olarak görmek istediklerini söylediler.

Mustafa Şentop 2. dönem itibariyle de aday olacak. Süreç 2 Temmuz'da başlıyor.

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