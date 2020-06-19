AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un bir dönem daha Meclis Başkanlığı yapıp yapmayacağı merak ediliyordu. Meclis Başkanlığı için ismi gündemde olay Binali Yıldırım, Meclis'te milletvekilleri ile görüşmesi sırasında, kuliste gazetecilere, aday olmayacağını açıkladı.

Haber Global Ankara Temsilcisi Tuba Atav'ın "Hayırlı olsun diyelim mi?" sözüne, "Diyelim" yanıtını veren Mustafa Şentop'un, AK Parti'nin Meclis Başkanı adayı olacağı kesinleşti.

AK Parti TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı’nın bugün saat 16:00'da Meclis Başkanı adayı olarak Mustafa Şentop’u açıklaması bekleniyor. TBMM Başkanlığı için 12 Temmuz’da seçim yapılacak.

Öte yandan Şentop'un aday gösterilmesinde Meclis başkanlığı yaptığı kısa süre içerisinde başarılı bir grafik izlemesinin ve MHP tarafından da ciddi anlamda kabul görmesinin önemli ölçüde rol oynadığı öğrenildi.

24 Haziran seçimlerinde Tekirdağ milletvekili olarak seçilen Mustafa Şentop, Binali Yıldırım'dan sonra TBMM Başkanlığı görevini yürütüyordu.