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AK Parti'nin seçim sloganı belli oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, seçim manifestosunun yarın açıklanacağını belirterek yerel seçimde AK Parti'nin sloganının 'Memleket işi gönül işi' olacağını söyledi.

30 Ocak 2019 Çarşamba 11:20
AK Parti'nin seçim sloganı belli oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Ankara Spor Salonu'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Bizim bir gerçeklikte genel merkezimiz, bir de sanal ortamda oluşturduğumuz genel merkezimiz olacak. Teşkilatımızın hızlı bir veri alışverişinde bulunduğu, iletişimin kurulduğu bir dijital kampanyamız da olacak. Bu kampanyamız çevre dostu bir kampanya. Görüntü ve ses kirliliği oluşturmayacak. akadaylar.com'u açacağız. Seçim kılavuzumuz, kurumsal kimliğimiz, seçim müziklerimiz olacak. Seçim işleri başkanlarımız seçimi nasıl yürüteceklerini, seçim kılavuzu üzerinden görecekler. Kampanyamızın ilk fazı 1 Şubat - 18 Şubat, ikinci fazı da 19 Şubat - 31 Mart arasında olacak. Bu zaman zarfında televizyonları, gazeteleri ve açık havayı kullanacağız"dedi.

Seçim sloganı 

"Yarın Cumhurbaşkanımız fazların içeriklerini açıklayacak, manifestomuzu paylaşacak" diyen Ünal, AK Parti'nin sloganının "Memleket işi gönül işi" olacağını açıkladı.

Binali Yıldırım tartışmalara noktayı koydu

Binali Yıldırım'ın TBMM Başkanlığı'ndan istifa kararı hakkında konuşan Ünal, "Binali Bey vakti zamanı geldiğinde kararını açıkladı. Bu CHP'nin yürüttüğü bir spekülasyondu. Binali Yıldırım Bey de açıklamasıyla bu tartışmaya son noktayı koydu" dedi.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 11:20
  1. Ankara
  2. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal

YORUM YAZ

  • yusuf toygunyusuf toygun39 dk önce
    "yerli ve milli" söylemine aykırı olan "slogan" tilciğini değil, "savsöz" kelimesini görmek isterdik ama!

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