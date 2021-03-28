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Siyaset AK Parti’nin projesiyle şov yaptılar!
Siyaset

AK Parti’nin projesiyle şov yaptılar!

Görevi devraldıkları belediyelerde AK Parti’nin bitirme üzere olduğu prestij projeleri açmaktan öteye gidemeyen CHP’li isimler yeni bir vizyonsuzluk örneği daha sergiledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-28 09:14:00 -
AK Parti’nin projesiyle şov yaptılar!

 Haber Merkezi  İstanbul 

Görevi devraldıkları belediyelerde AK Parti’nin bitirme üzere olduğu prestij projeleri açmaktan öteye gidemeyen CHP’li isimler yeni bir vizyonsuzluk örneği daha sergiledi. 2 yıldır AK Parti’nin yüzde 90-95 oranında tamamladığı eserleri açarak günü kurtarmaya çalışan CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni bir toplum mühendisliği örneği daha sergiledi. 2017 yılında AK Parti tarafından yapımına başlanan Kirazlı- Halkalı Metro hattı için temel atma töreni gerçekleştirildi. Gerçekleri ters yüz eden ve bütünüyle algıya dayanan temel atma törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. AK Parti’nin başlattığı metro hattını ilk defa yapıyorlarmış gibi algı yürüten Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu daha sonra inşaat alanını da beraber gezdiler.

İkinci defa temel attılar

Burada yetkililerden bilgi alan Kılıçdaroğlu, zaten temel atma işlemi yapılmış ve inşaatına başlanmış hat için harç dökme butonuna bastı. Hattın AK Parti döneminde yapılmaya başlandığına dair en ufak bir atıfta bulunmayan CHP’liler, adeta emek hırsızlığı yaptı. Düzmece törende bir konuşma gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, yerel yönetimlerde büyük bir başarı örneği sergilediklerini iddia ederek gülünç konuma düştü. İstanbul’da yerel yönetim krizinin doğmasına neden olan ve AK Parti’nin projeleri olmasa hiçbir şey yapamayacak olan İmamoğlu ise, “İstanbul’un toplu taşıma sisteminin ana omurgasını raylı sistemlerin oluşturması gerek. Tüm diğer ulaşım sistemleriyle entegre edilmiş bir biçimde, yaya açısından kolay erişilebilir, bütün İstanbul’u sarmış raylı sistemler ağını İstanbul’a kazandırmak için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz” dedi. Daha önce de AK Parti’nin başlattığı, tamamlama aşamasına gelen projelerini sahiplenen aynı İmamoğlu, Haliç’i temizleme projesini ise, “Proje açmama” töreni düzenleyerek iptal etmişti.

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Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

Arif

Önlerindeki masanın açılışı yapılıyor
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432

fetö batı kuklası chp hazıra konmayı ve projeyi üstlenmeyi sever
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