AK Parti'nin programı belli oldu! 3 parti ile bayramlaşmayacak

Bayram programı belli olan AK Parti'nin bayramlaşmalarının tamamı video konferans yöntemiyle gerçekleşecek. AK Parti 3 parti ile bayramlaşmayacak.

Siyasi partilerin geleneksel olarak gerçekleştirdikleri bayram ziyaretleri, bu yıl 3 Mayıs'ta yapılacak. Ziyaretler öncesi de dikkat çeken program belli oldu. AK Parti'nin tamamını video konferans yöntemiyle yapacağı bayramlaşmaları diğer siyasi partiler yüz yüze yapacak.

AK Parti heyeti belli oldu

AK Parti'nin bayramlaşmalarının tamamı video konferans yöntemiyle gerçekleşecek. AK Parti'nin bayramlaşma heyetinde Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, Genel Merkez Kadın Kolları MYK üyesi Ayten Aydın ve Genel Merkez Gençlik Kolları MYK üyesi Ertuğrul Yörük'ten oluşurken ilk bayramlaşma CHP ile yapılacak. Sırasıyla AK Parti sonrasında, MHP, Hür Dava Partisi, Saadet Partisi, BBP, DSP, DP, İYİ Parti, Vatan Partisi, Anavatan Partisi ve Yeniden Refah Partisi ile bayramlaşılacak.

AK Parti 3 parti ile bayramlaşmayacak

AK Parti bayramlaşma programında, geçmişte AK Parti içerisinde yer alan isimlerin öncülüğünde kurulan Gelecek Partisi ve DEVA Partisi yer almadı. AK Parti, HDP ile de bayramlaşmayacak.