AK Parti'nin oy rekoru kırdığı yer belli oldu! İnanılmaz oy oranı

Son dakika AK Parti haberleri: Türkiye genelinde oy kullanma işlemi sona erdi. 34 siyasi partinin katıldığı seçimde, 61 milyondan fazla seçmen oy kullanırken sandıkların yüzde 99,9'u açıldı. AK Parti'nin en yüksek oy aldığı il ve ilçeler de belli oldu.

OY REKORU KUMRU'DAN GELDİ

İşte kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin en yüksek oy aldığı ilk 5 ilçe...

Ordu, Kumru: Yüzde 73,88



Trabzon, Hayrat: Yüzde 72,37



Rize, İyidere: Yüzde 71,58



Rize, Güneysu: 71,36



Elazığ, Arıcak: Yüzde 71,86

AK PARTİ'NİN EN YÜKSEK İLK 3 ŞEHİR

ÖNE ÇIKAN VİDEO

31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde 24 ilde ipi göğüsleyen AK Parti'nin en yüksek oy aldığı 3 il ise şu şekilde sıralandı;

Rize: Yüzde 54,71

Trabzon: Yüzde 51,49

Erzurum: Yüzde 50,45