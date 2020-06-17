AK Parti'nin Meclis Başkan (TBMM) adayı kim?

AK Parti MYK toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında önceki gün yapıldı. Toplantıda 12 Temmuz’da yapılacak Meclis Başkanlığı seçimi ve AK Parti Meclis yönetiminin yenilenmesi de gündeme geldi. Toplantıda bazı kurmaylar, grup başkanı ve grup başkanvekilleri seçiminde değişiklik yapılması gerektiğini belirttiler. “Grup başkanı ve grup başkan vekilinin seçilmesinin milletvekillerinin inisiyatifine bırakılması” önerisi de yapıldı. Erdoğan “Bu konuda bir an önce çalışıp, bana rapor sunun, bir bakalım” talimatı verdi. AK Parti’nin 5 grup başkan vekilinden 2-3’ünün değişmesi bekleniyor. Ancak kulislerde TBMM başkanlığı seçimi için Binali Yıldırım ve Mustafa Sentop’un ismi geçiyor.

Meclis Başkanı kaç oyla seçiliyor?

Meclis Başkanlığı seçimi gizli oyla yapılıyor. İlk iki oylamada seçilmek için 400, üçüncü oylamada 301 oy aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en çok oy alan üye başkan seçilecek. Meclis Başkanlığı seçimleri genellikle son tura kalmadan sonuçlanıyor.