AK Parti'nin kuruluş yıldönümünde Bülent Arınç, Çevik Bir'e yaptığı göndermeyi hatırlattı

2001 yılında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde kurulan AK Parti, 3 Kasım 2002 seçimlerinde halkın desteğiyle iktidara geçerek 18 yıllık iktidarını devam ettiriyor.

Bülent Arınç'tan Çevik Bir hatırlatması

AK Parti’nin iktidara gelişinin 18. yıldönümünde Bülent Arınç da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Arınç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 28 Şubat döneminin Genelkurmay 2. Başkanı darbeci Çevik Bir'e yaptığı göndermeyi tekrar hatırlattı.

Bülent Arınç, 18 yıl önce 3 Kasım 2002’de Manisa’da seçim bölgesindeyken seçim zaferini kutladıkları sırada Çevik Bir’e atıfta bulunarak, ”Demokrasilerde balans ayarı, seçim ve sandıklar olur.” ifadelerini kullanmıştı.

"Demokrasiye balans ayarı seçim ve sandıklar olur"

Arınç, 28 Şubat zulmünün başmümessillerinden Çevik Bir’e yaptığı göndermeyi hatırlatarak, “Bundan 18 yıl önce 3 Kasım’da seçim bölgem Manisa’da idim. Zaferimizi kutlarken hissiyatımı soran gazetecilere 28 Şubat zulmünü millete reva gören çevik bir adamın sözüne atıfla “Demokrasilerde balans ayarı seçim ve sandıkla olur. Aziz milletimiz balans ayarını vesayete karşı sandıkta gerçekleştirdi.” demiştim. O gün nasıl milletimize inanmış ve güvenmiş isek bugün de aynı inanç ile yolumuza devam ediyoruz. Bu kutlu yürüyüşte hep birlikte daha nice yıllara…” ifadelerini kullandı.

Çevik Bir'den utanmaz sözler

Dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Çevik Bir, “Sincan’da demokrasiye balans ayarı yaptık.” ifadelerini kullanarak 28 Şubat'ı meşrulaştırmak istemişti.