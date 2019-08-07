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AK Parti'nin kurucu ismi istifa etti! Yeni partiye göz kırptı

AK Parti'nin fahri kurucu isimlerinden biri olan Rüstem Zeydan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada partisinden istifa ettiğini duyurdu. Zeydan, "Siyasi arenaya veda etmiyorum" diyerek yeni kurulacağı iddia edilen partiye göz kırptı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:00
AK Parti'nin kurucu ismi istifa etti! Yeni partiye göz kırptı

AK Parti'nin fahri kurucusu Rüstem Zeydan, partisinden istifa ederek ayrıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Zeydan, "Fahri Kurucusu ve üyesi olduğum AK Parti 'den bugün itibariyle istifa etmiş bulunmaktayım. Kamuya Saygılarımla duyurulur" ifadelerini kullandı.

"Siyasi arenaya veda etmiyorum"

İstifasıyla ilgili basın mensuplamalarına da konuşan Zeydan "Siyasi arenaya veda etmiyorum. Masadayım ve de katkı vermeye devam edeceğim. Türkiyepolitikasına katkı verenlerle beraberim" dedi.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:00
  1. AK Parti'nin fahri kurucusu Rüstem Zeydan

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