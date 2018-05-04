AK Parti’nin İstanbul hedefi yüzde 60+1

AK Parti’nin yeni İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, partisinin il binasında basın mensuplarının katıldığı kahvaltılı bir davet verdi. Kahvaltı sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplayan Şenocak, 24 Haziran seçimleri ve Pazar günkü kongre hakkında önemli bilgiler verdi. İstanbul İl Başkanlığı olarak büyük bir gayretle çalıştıklarının altını çizen Şenocak, “Saat ver zaman mefhumu gözetmeksizin günde 20 saat esasına göre çalışıyoruz. ‘Az laf çok iş’ sloganıyla hareket ediyoruz. 24 Haziran seçimlerinde İstanbul olarak hedefimizi yüzde 60+1 olarak belirledik. Bu hedef için olağanüstü bir gayretle çalışıyoruz” dedi.

TARİHE NOT DÜŞECEĞİZ

İl Kongresini de hatırlatan Şenocak, şöyle devam etti: “2 milyon 350 bin üyemiz var. Kongre ülke tarihi ve partimiz için büyük önem taşıyor. Tarihe not düşülecek bir kongre gerçekleştireceğiz. Pazar günü gerçekleştireceğimiz kongremizle yeni arkadaşlarla gücümüze güç katarak seçimlere atılgan ve daha da gençleşmiş olarak yolumuza devam edeceğiz.”

24 Haziran seçimleri ile ilgili soruları da cevaplayan Şenocak, “Önümüzdeki seçimlerde İstanbul olarak hedefimizi yüzde 60+1 olarak belirledik. Allah çok çalışana verir. 24 Haziran da AK Parti büyük bir oy patlaması yaşayacak. Sahada 35 bin kişi ile çalışıyoruz. İnanmadığımız bir şey uğruna mücadele etmedik. Önümüzdeki seçim büyük önem taşıyor. Sandıkları patlata patlata geleceğiz” dedi.

AK Parti olarak Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde büyük zorluklara karşı mücadele ettiklerini belirten Şenocak, şöyle devam etti: “Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın önderliğinde ne zorluklara mücadele ettik. Gönül ordusuyla birlikte nice zorlukları yendik. Bu millet devletine sahip çıktı. Bütün partilere oy veren vatandaşlarımızın oylarına talibiz” dedi. Gerçekleşen kongreler hakkında bilgiler veren Şenocak, “AK Parti kendisi sürekli yenilenen bir parti. 27 ilçemizde başkanlar değişti. Tek liste ile kongrelerimizi yaptık ve AK Parti ruhunu yansıttık. 39 ilçede kadın ve gençlik kollarımızın kongrelerini gerçekleştirdik.”