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Siyaset "AK Parti'nin İBB adayı o olacak" iddiası! Apar topar harekete geçti
Siyaset

"AK Parti'nin İBB adayı o olacak" iddiası! Apar topar harekete geçti

Yeniakit Publisher
2023-09-03 10:35:00 -
"AK Parti'nin İBB adayı o olacak" iddiası! Apar topar harekete geçti

AK Parti'de İstanbul için adı geçen isimlerden eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medyada yayınladığı videoyla sahaya indiğini ortaya koydu.

AK Parti'de İstanbul için adı geçen isimlerden eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medyada yayınladığı videoyla sahaya indiğini ortaya koydu.

AK Parti'de yerel seçimler için hazırlıklar başladı. Eski Bakan Karaismailoğlu İstanbul sokaklarında vatandaşlarla bir araya geldi.

İstanbul adayları arasında ismi geçen Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı videonun altına 3Gücümüzü Milletimizin Bize Olan Sevgisinden Alıyoruz. Bu sevgiyle, Türkiye'yi büyük hedeflere taşıyoruz. Durmadan, yorulmadan, gece gündüz demeden hep daha ileriye..." ifadelerine yer verdi.

Beyoğlu ilçesini gezen Adil Karaismailoğlu’na, Eski Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan eşlik etti. Beyoğlu sokaklarında vatandaşlarla bir araya gelen Karaismailoğlu hem vatandaşların dertlerini taleplerini dinledi hem de sohbet etti. 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

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Yorumlar

Neron11

Demek ki ak parti yine kaybetmek için elinden geleni yapacak, neden Tevfik Göksu gibi istanbulu bilen istanbullununda bildiği biri aday yapılmazda böyle ben yaptım oldu mantığıyla devam edilir, akıl tutulması resmen.

Ali

Anket sonuçları belli umarım algı yaptığı için hata yapmazlar
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