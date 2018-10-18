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AK Parti’nin İBB adayı Mevlut Uysal mı?

Yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi her siyasi parti açısından oldukça önemli. Yerel seçimlerde MHP İstanbul’danaday çıkarmayacağını açıkladı. Olası AK Parti MHP ittifakında MHP İstanbul’da AK Parti’nin adayını destekleyecek. AK Parti İstanbul’da kimi aday gösterecek sorusu merak konusu olurken, İBB Başkanı Mevlut Uysal’dan adaylığı konusunda son dakika açıklaması geldi.

18 Ekim 2018 Perşembe 14:57
AK Parti’nin İBB adayı Mevlut Uysal mı?

Yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi her siyasi parti açısından oldukça önemli. Yerel seçimlerde MHP İstanbul’dan  aday çıkarmayacağını açıkladı. Olası AK Parti MHP ittifakında MHP İstanbul’da AK Parti’nin adayını destekleyecek. AK Parti İstanbul’da kimi aday gösterecek sorusu merak konusu olurken, İBB Başkanı Mevlut Uysal’dan adaylığı konusunda son dakika açıklaması geldi.

Erkene alınmazsa Türkiye 31 Mart 2019’da yerel yönetimlerini seçmek için sandık başına gidecek. Siyasi partiler belediye başkan adaylarını seçmek için çalışmalarına hız verdi. Her siyasi parti açısından İstanbul hayati öneme sahip bir şehir. AK Parti elinde bulundurduğu İBB’yi tekrar kazanmak istiyor. CHP ise, AK Parti’nin kalesi olan İBB’yi 2019 yerel seçimlerde kazanmak istiyor ve bunun için de hem İYİ Parti hem de HDP ile ittifak yapmanın peşinde. CHP’de İBB için Gürsel Tekin ve Akif Hamzaçebi’nin ismi ön planda çıksa da CHP’de, İBB konusunda son söz söylenmedi. Merek edilen konu ise AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) adayının kim olacağı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, "Yerel seçimde aday olacak mısınız?" sorusuna "Bir görevi ısrarla hiç talep etmedim. Görev verilirse en iyi şekilde yapma gayretinde olacağız. İstanbul halkının benimle ilgili düşüncesi önemli faktör olacak." şeklinde cevap verdi. AK Parti, seçimlerde Mevlüt Uysal’la mı yola devam edecek yoksa yeni bir ismi aday gösterecek en çok merak edilen konular arasında yer almakta.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 14:57
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