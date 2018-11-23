AK Parti'nin Gaziantep adayını resmen açıkladı!
AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, sosyal medya hesabından AK Parti'nin Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayını resmen açıkladı. 'Hayırlı olsun' temennisinde bulunan Uzer, adaylarının Fatma Şahin olduğunu ifade etti.23 Kasım 2018 Cuma 23:18
AK Parti, yerel seçim adaylarını yarın saat 14.00'te açıklayacak.
AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, yerel seçimlerde Fatma Şahin'in yeniden Gaziantep'ten aday gösterileceğini açıkladı.
Sosyal medyadan açıkladı
Haberi sosyal medya hesabından duyuran Uzer, "31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Yerel seçimlerde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin ile yolumuza devam edeceğiz. Memleketimize, milletimize ve AK Partimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
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