  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Uzmanlardan aşı uyarısı: Covid vakalarında artış var! Bağışıklığımız bizi korumaya yetmeyebilir

Altın için İslam Memiş'ten son tahmin: O tarihte çarşı pazar karışacak

Motorin yerine ilk kez kullandılar! Geleceği petrolü için tarihi adım

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden şehir hastanesine destek yerine köstek!

Koç'un damadının serüveni! 2008'de İsveç'teki Silkroad Enstitüsü raporunda ne yazıyordu?

İnce'den Erdoğan'a büyük destek: Az bile yapıyor

Abdullah Gül ne yapmak istiyor? 2011 yılına kadarki FETÖ’cüler dönerse Türkiye uçar mı?

İstanbul'da "idamlıklara" operasyon: 2 bin 665 kişi enselendi

Metin Külünk ÖSYM'den sonra o kurumu işaret etti: Orada köklü bir temizlik şart

Çin çıldırdı! Savaş gemileri ve uçakları harekete geçti
Gündem AK Parti’nin eskileri bulunmaz Hint kumaşı oldu
Gündem

AK Parti’nin eskileri bulunmaz Hint kumaşı oldu

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarını yorumladı. Özlale, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kerim Rota gibi isimler ile çalışmanın heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Yeniakit Publisher
2022-08-03 17:44:00 - 2022-08-03 17:58:24
AK Parti’nin eskileri bulunmaz Hint kumaşı oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in iktidara geldikleri takdirde yoksulluğu bitireceklerine dair seçim vaadinin aksine, yoksullukla mücadelenin kolay olmadığını dile getiren İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Prof. Ümit Özlale, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına dair yorumda bulundu.

Babacan ve Rota gibi AK Parti eskileri ile çalışmak heyecanlı imiş

Özlale, "Altılı Masa'nın güçlü bir ekonomi kadrosunun olduğunu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kerim Rota gibi isimler ile çalışmanın heyecanlı olduğu"nu dile getirdi.

Her geçen gün 6'lı masada uzlaşma sağlanamazken liderlerin açıklamalarıda birbirlerine zıt. Halka karşı birlik beraberlik oyunları oynayan 6'lı masa içeride ise şimşekler çakıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Partisinin grup toplantısında Türk Telekom için 'Cumhuriyet tarihinin en büyük soygunu' açıklamasında bulunmuştu. Fakat Ali Babacan ise 'Türk Telekom'un çok kârlı bir iş olduğunu ve özelleştirilmesinin doğru olduğunu' söylemişti.

Ümit Özlale, Meral Akşener ile Ali Babacan'ın aynı fikirde olmamasına rağmen Babacan ile çalışmanın daha iyi olacağını düşünüyor.

İşte İyi Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale'nin enflasyon rakamları hakkındaki açıklaması;

"Türkiye fakirin daha çok fakirleştiği, orta sınıfın da fakirleştiği bir süreçten geçiyor. Karşılaştığımız enflasyon tamamen kötü politikaların sonucu; doğru politika ile 2 yıl içinde düşer. Emeğin milli gelir içindeki payı düşüyor. Bu orta uzun vadede Türkiye için en önemli problemlerden bir tanesi. Sokaktaki 3 insandan biri çalışıyor ve bunların yarısı açlık sınırının altındaki asgari ücretle çalışıyor. Ücretleri ve emeğin milli gelir içindeki payını artırmamız lazım. Türkiye’nin verimlilik seviyesi gelişmekte olan ülkelerin bile altında. Bugün Türkiye yoksullukla mücadele etmeden hiçbir problemi çözemez. Üretimden başlayarak tüketiciye gelene kadar devletin daha denetleyici ve düzenleyici bir rol üstlenerek doğru politikalar izlemesi gerektiğini düşünüyorum”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23