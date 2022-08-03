AK Parti’nin eskileri bulunmaz Hint kumaşı oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in iktidara geldikleri takdirde yoksulluğu bitireceklerine dair seçim vaadinin aksine, yoksullukla mücadelenin kolay olmadığını dile getiren İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Prof. Ümit Özlale, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına dair yorumda bulundu.

Babacan ve Rota gibi AK Parti eskileri ile çalışmak heyecanlı imiş

Özlale, "Altılı Masa'nın güçlü bir ekonomi kadrosunun olduğunu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kerim Rota gibi isimler ile çalışmanın heyecanlı olduğu"nu dile getirdi.

Her geçen gün 6'lı masada uzlaşma sağlanamazken liderlerin açıklamalarıda birbirlerine zıt. Halka karşı birlik beraberlik oyunları oynayan 6'lı masa içeride ise şimşekler çakıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Partisinin grup toplantısında Türk Telekom için 'Cumhuriyet tarihinin en büyük soygunu' açıklamasında bulunmuştu. Fakat Ali Babacan ise 'Türk Telekom'un çok kârlı bir iş olduğunu ve özelleştirilmesinin doğru olduğunu' söylemişti.

Ümit Özlale, Meral Akşener ile Ali Babacan'ın aynı fikirde olmamasına rağmen Babacan ile çalışmanın daha iyi olacağını düşünüyor.

İşte İyi Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale'nin enflasyon rakamları hakkındaki açıklaması;

"Türkiye fakirin daha çok fakirleştiği, orta sınıfın da fakirleştiği bir süreçten geçiyor. Karşılaştığımız enflasyon tamamen kötü politikaların sonucu; doğru politika ile 2 yıl içinde düşer. Emeğin milli gelir içindeki payı düşüyor. Bu orta uzun vadede Türkiye için en önemli problemlerden bir tanesi. Sokaktaki 3 insandan biri çalışıyor ve bunların yarısı açlık sınırının altındaki asgari ücretle çalışıyor. Ücretleri ve emeğin milli gelir içindeki payını artırmamız lazım. Türkiye’nin verimlilik seviyesi gelişmekte olan ülkelerin bile altında. Bugün Türkiye yoksullukla mücadele etmeden hiçbir problemi çözemez. Üretimden başlayarak tüketiciye gelene kadar devletin daha denetleyici ve düzenleyici bir rol üstlenerek doğru politikalar izlemesi gerektiğini düşünüyorum”