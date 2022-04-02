AK Parti'nin disipline gönderdiği Ethem Sancak'tan flaş adım

AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu’nca tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu’na sevk edilen iş adamı Ethem Sancak'ın istifa dilekçesini AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığına sunduğu ortaya çıktı.

Twitter hesabından açıklama yapan gazeteci Candaş Tolga Işık, Sarıyer İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun'un Sancak'ın istifa dilekçesini verdiğini söylediğini aktardı.

Işık, "Az önce AK Parti İstanbul-Sarıyer İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun'la konuştum, 'Ethem Sancak bugün partiden istifa ettiğine dair dilekçesini bize ulaştırdı. Evrak tarafımızdan işleme kondu' dedi" ifadelerini kullandı.

Ethem Sancak ne demişti?

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde düzenlenen "Türkiye’nin güvenliği ve NATO" başlıklı konferansta konuşan Sancak, “Biz Amerikan’ın desteğiyle iktidara geldik. Taç giyen baş akıllanır. Van minute olayında rest çektik. Batının pranga sistemine kafa tutmaya başladık. Bunu devirebilmek için en son içimize sızdırdıkları FETÖ, 15 Temmuz darbesini yaptı. Biz milletimizin desteğiyle bunları yendik" demişti.

Rusya’nın Ukrayna’daki işgal harekatının başladığı ilk günlerde bir Rus kanalına röportaj veren Ethem Sancak, Ukrayna’nın kullandığı SİHA’lara ilişkin "Bayraktar'ları satarken böyle kullanılacağını bilmiyorduk. Rusya ile müttefikiz. S-500 yapacağız, uzaya çıkacağız. 2 gündür Moskova'dayım, 10-20 yıllık stratejik ilişkiler geliştiriyoruz" ifadelerini de kullanmıştı.