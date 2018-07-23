AK Parti'nin 'Büyük Kongre' tarihi belli oldu!

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, partinin genel merkezinde yaptığı basın toplantısında, AK Parti Büyük Kongresi'nin 18 Ağustos'ta yapılacağını açıkladı.

Bir gazetecinin 'AK Parti'de yenilenme sürecek mi?' sorusunu yanıtlayan Ünal, "Önümüzde büyük kongre var. Yenilenme AK Parti'nin geleneğidir. Bu bayrak yarışında AK Parti yeni arkadaşlara alan açacak ve bu yenilenme gerçekleşecektir." diye konuştu.

CHP HAKARETİ ZEKA ZANNEDİYOR

Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili açıklamalarda bulunan Ünal, "CHP hakareti zeka olarak, terör seviciliği vatanseverlik zanneden, devletin anayasal düzenine karşı gelmeyi direnme hakkı olarak nitelendiren anlayışına devam ediyor. CHP'nin ortaya attığı iddialara seçmen sandıkta gerekli cevabı vermesine rağmen CHP bu iddialar devam ediyor. Yalan üzerinden CHP yoluna devam ediyor." ifadelerini kullandı.

MESUT ÖZİL KONUSU

Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Mesut Özil'in kendisine yapılan ırkçı saldırılar sonrasında Alman Milli Takımı'nı bıraktığını açıklamasına ilişkin bir gazetecinin sorusu üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Maalesef özellikle Avrupa açısından yaşanan bir kriz var. Şu anda AB üzerinde yükseldiği evrensel değerlerle çatışıyor. Mesut Özil'in tepkisi son derece yerinde ve haklı bir tepki. Mesut Özil'in açıklamalarından sonra gelen yaklaşımlarda görülüyor ki entegrasyon adı altında asimilasyon yatıyormuş."