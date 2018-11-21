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AK Parti'nin Antalya adayı belli oldu

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, mevcut başkan Menderes Türel'in yerel seçimlerde tekrardan aday gösterileceğini açıkladı.

21 Kasım 2018 Çarşamba 11:04
AK Parti'nin Antalya adayı belli oldu

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının mevcut başkan Menderes Türel olduğunu açıkladı.

AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, esnafla bir araya geldiği toplantıda, 24 Kasım Cumartesi gününe kadar Antalya'daki ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacaklarını söyledi. Başkan Taş, Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarının ise Menderes Türel olduğunu açıkladı.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 11:04
  1. AK Parti
  2. Antalya

YORUM YAZ

  • corumlucorumlu44 dk önce
    Antalya için çok şeyler yaptı ama Menderes Türelin işi çok zor bu sefer. MHP ile ittifak yapılmazsa Antalya CHP ye gider.
Bugünkü Akit

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