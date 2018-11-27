AK Parti'nin Ankara adayı Özhaseki, İzmir adayı Zeybekci

yeniakit.com.tr Partisinin Grup Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, iktidar partisinin Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri adaylarını açıkladı.

Ankara’da Özhaseki yarışacak

AK Parti’nin Ankara adaylığı için uzun süredir AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki’nin ismi geçiyordu. Beklendiği gibi Özhaseki, AK Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı oldu.

Zeybekci İzmir’i zorlayacak

Daha önce İzmir adaylığı sorulduğunda, “İzmir mahallenin en güzel kızı, kim istemez” yorumunda bulunan Ekonomi Eski Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olarak açıklandı.

Başkan Erdoğan, AK Parti adaylarını açıkladı! Listede sürpriz isimler var