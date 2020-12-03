AK Parti’nin adayı HDP’yi 3’e CHP’yi 5’e katladı
Siverek ilçesi Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın'ın istifası sonrası belediye meclisinin yaptığı seçimde, AK Parti’nin adayı Ayşe Çakmak, HDP’yi 3’e, CHP’yi de 5’e katlayarak yapılan 3 tur oylama sonucunda belediye başkanı seçildi.
Şanlıurfa’ya bağlı Siverek ilçesi Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın'ın istifası sonrası bugün belediye meclisi yeni belediye başkanını belirlemek üzere toplandı. Yapılan 3 tur oylama sonucunda yeni belediye başkanı olarak AK Parti’nin adayı Ayşe Çakmak 25 oyla rakipleri fark atarak belediye başkanı seçildi.
Yapılan seçimde AK Parti’nin adayı Ayşe Çakmak, CHP adayı Ramazan Gülel ve HDP adayı Mahmut Bektaş yarıştı.
Rakiplerine fark attı
Üçüncü tur oylamada kullanılan 37 oyun 25’ini alan AK Partili Ayşe Çakmak, Siverek’in yeni belediye başkanı seçildi. CHP adayı Ramazan Gülel 5, HDP adayı Mahmut Bektaş ise 8 oy aldı. Böylelikle Siverek’te ilk defa bir kadın belediye başkanı göreve gelmiş oldu.