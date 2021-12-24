  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset AK Parti'nin acı günü! Ömer Çelik duyurdu
Siyaset

AK Parti'nin acı günü! Ömer Çelik duyurdu

Adana'nın Çukurova İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Özmansur hayatını kaybetti. Acı haberi AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-12-24 15:07:00 - 2021-12-24 15:08:02
AK Parti'nin acı günü! Ömer Çelik duyurdu

AK Parti'nin Adana teşkilatında yıllarca görev yapan Çukurova İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Özmansur, yaşamını yitirdi.

Acı haberi sosyal medya hesabından paylaşan AK Parti Sözcüsü ve Adana milletvekili Ömer Çelik şu ifadeleri kullandı:

Adana teşkilatımızın yıllardır emektarı, Çukurova İlçe Başkan Yardımcımız Mehmet Ali Özmansur’u kaybettik.

Dün çok sevdiği kızı ile konuşup sağlık durumu hakkında bilgi almıştım. Allah rahmet eylesin.

Çok kıymetli ailesine, teşkilatımıza, sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay