AK Parti'nin acı günü! Ömer Çelik duyurdu
Adana'nın Çukurova İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Özmansur hayatını kaybetti. Acı haberi AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik duyurdu.
AK Parti'nin Adana teşkilatında yıllarca görev yapan Çukurova İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Özmansur, yaşamını yitirdi.
Acı haberi sosyal medya hesabından paylaşan AK Parti Sözcüsü ve Adana milletvekili Ömer Çelik şu ifadeleri kullandı:
Adana teşkilatımızın yıllardır emektarı, Çukurova İlçe Başkan Yardımcımız Mehmet Ali Özmansur’u kaybettik.
Dün çok sevdiği kızı ile konuşup sağlık durumu hakkında bilgi almıştım. Allah rahmet eylesin.
Çok kıymetli ailesine, teşkilatımıza, sevenlerine başsağlığı diliyorum.