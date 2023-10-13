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Gündem AK Parti'nin acı günü
Gündem

AK Parti'nin acı günü

Yeniakit Publisher
2023-10-13 11:27:00 - 2023-10-13 12:22:14
AK Parti'nin acı günü

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde otomobilin su kanalına düşmesi sonucu meydana gelen kazada AK Parti Develi İlçe Başkan Yardımcısı Eyüp Aslantürk hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Aşağı Mahalle Erenler Caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, AK Parti Develi İlçe Başkan Yardımcısı Eyüp Aslantürk (57) idaresindeki 50 SF 514 plakalı otomobil, yoldan çıkarak su kanalına düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk müdahalede otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Yolda güvenlik önlemi alan polis ekipleri de araçta inceleme yaptı.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Eyüp Aslantürk'ün cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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